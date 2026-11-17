AfD a pus ochii pe banii lui Elon Musk. Ce îi promite miliardarului pentru o investiție Tesla
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Ulrich Siegmund, candidatul AfD la funcția de premier al landului Saxonia-Anhalt, i-a lansat o invitație publică lui Elon Musk. Politicianul german îi promite condiții favorabile pentru afaceri și sprijin activ dacă miliardarul decide să aducă Tesla în regiune.
O posibilă investiție a companiei Tesla în estul Germaniei a devenit subiectul unei invitații lansate direct de un politician al partidului Alternativa pentru Germania (AfD). Ulrich Siegmund, candidatul formațiunii de extremă dreapta pentru conducerea landului Saxonia-Anhalt, i-a cerut public lui Elon Musk să ia în calcul stabilirea unei prezențe a producătorului american de automobile electrice în această regiune.
Mesajul a fost publicat luni, 16 noiembrie, pe platforma X, unde politicianul i s-a adresat direct miliardarului american. Siegmund a promis că o eventuală investiție Tesla ar beneficia de sprijinul autorităților locale în cazul în care AfD va ajunge la conducerea landului.
Potrivit Reuters, oferta este însoțită de promisiunea unor condiții favorabile pentru mediul de afaceri. Politicianul a invocat libertatea antreprenorială și o abordare economică lipsită de considerente ideologice, prezentând Saxonia-Anhalt drept o posibilă destinație pentru viitoarele proiecte ale companiei.
Siegmund și-a exprimat inclusiv disponibilitatea de a se întâlni personal cu Elon Musk pentru a-l convinge să ia în calcul această variantă. Până marți, miliardarul nu oferise un răspuns public invitației, iar Tesla și organizația regională a AfD nu au transmis imediat un punct de vedere solicitărilor de comentarii ale Reuters.
Oferta vine după ce Tesla a anunțat o investiție de 3 miliarde de euro în Germania
Invitația adresată de Ulrich Siegmund nu a venit întâmplător. Cu o zi înainte, Tesla anunțase un plan de investiții de aproximativ trei miliarde de euro pentru extinderea fabricii sale din Grünheide, de lângă Berlin. Este singura unitate de producție a companiei din Europa.
Potrivit Reuters, proiectul de extindere este legat de planurile ambițioase ale producătorului american pentru modelul Cybercab. Investiția ar urma să susțină dezvoltarea capacităților de producție ale companiei în Germania.
Siegmund a făcut referire chiar la acest anunț în mesajul publicat pe X, folosindu-l drept punct de plecare pentru propunerea adresată lui Musk. Politicianul susține că Saxonia-Anhalt este pregătită să primească Tesla și că o eventuală extindere a activității companiei în regiune ar beneficia de sprijinul autorităților.
Potrivit publicației germane WELT, reprezentantul AfD a transmis că partidul nu doar că ar saluta o asemenea investiție, ci ar contribui activ la realizarea ei.
Ulrich Siegmund vrea să devină primul premier de land din partea AfD
Demersul adresat lui Elon Musk are loc într-un moment important pentru formațiunea politică germană. AfD a obținut o victorie electorală în Saxonia-Anhalt la alegerile regionale din septembrie, iar Ulrich Siegmund încearcă să obțină funcția de premier al landului.
Partidul a acumulat 43,8% din voturi, devenind cea mai puternică formațiune din parlamentul regional. Rezultatul nu i-a asigurat însă majoritatea absolută. AfD a obținut 39 dintre cele 83 de mandate, în condițiile în care pentru o majoritate sunt necesare 42 de voturi.
Siegmund urmează să candideze pentru funcția de premier în cadrul unui vot parlamentar programat pentru luna decembrie. Dacă va reuși, ar deveni primul șef de guvern regional provenit din AfD.
Reuters amintește că Elon Musk și-a exprimat în repetate rânduri susținerea pentru formațiunea germană. După victoria electorală din Saxonia-Anhalt, miliardarul a felicitat partidul pe X, folosind mesajul „Bravo!”. Siegmund i-a mulțumit atunci pentru susținere și a vorbit despre posibilitatea unei colaborări constructive.
Propunerea pentru Tesla scoate la iveală o contradicție în programul AfD
Invitația adresată lui Elon Musk este cu atât mai interesantă cu cât pozițiile economice ale AfD includ critici la adresa politicilor de promovare a mobilității electrice.
Publicația germană t-online relatează că programul electoral al partidului din Saxonia-Anhalt critica guvernul regional pentru concentrarea asupra atragerii și subvenționării marilor companii străine, în detrimentul întreprinderilor autohtone.
În același timp, formațiunea respinge electromobilitatea în forma sa actuală și sprijinul financiar acordat de stat acestui sector. Tesla produce exclusiv automobile electrice, ceea ce creează o diferență evidentă între poziția partidului față de politicile de promovare a mașinilor electrice și disponibilitatea exprimată acum de a atrage compania lui Musk.
Cu toate acestea, Siegmund a transmis că o investiție a producătorului american ar fi binevenită și ar primi sprijin activ din partea unei eventuale administrații conduse de AfD.
Nu este prima încercare a AfD de a obține sprijinul miliardarului american
Ulrich Siegmund nu este singurul reprezentant al formațiunii care a încercat să stabilească o legătură directă cu Elon Musk. În luna octombrie, Beatrix von Storch, una dintre cele mai cunoscute figuri ale AfD la nivel național, i-a solicitat miliardarului să ofere o mașină oficială președintelui nou-ales al parlamentului regional din Saxonia-Anhalt.
Solicitarea a venit după ce BMW anulase contractele de leasing pentru automobilele oficiale. Musk nu a răspuns public nici acestei invitații.
Relația dintre miliardar și AfD a devenit vizibilă și în timpul campaniei electorale federale din 2025, când acesta și-a exprimat susținerea pentru partid și a transmis pe platforma X o conversație cu Alice Weidel, lidera formațiunii.
Deocamdată, rămâne de văzut dacă noua invitație a lui Ulrich Siegmund va primi un răspuns din partea lui Musk și dacă propunerea privind o investiție Tesla în Saxonia-Anhalt se va transforma într-un proiect concret.
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