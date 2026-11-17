Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 nov. 2026, 16:50

Ulrich Siegmund, candidatul AfD la funcția de premier al landului Saxonia-Anhalt, i-a lansat o invitație publică lui Elon Musk. Politicianul german îi promite condiții favorabile pentru afaceri și sprijin activ dacă miliardarul decide să aducă Tesla în regiune.

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