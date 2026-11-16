Un judecător federal din Massachusetts a anulat regulamentul administrației Donald Trump care introducea limite privind perioada în care studenții, cercetătorii și jurnaliștii străini pot rămâne în Statele Unite. Decizia, pronunțată luni, 16 noiembrie 2026, menține sistemul anterior, cunoscut sub numele de „duration of status”, folosit de aproape cinci decenii.
Ce restricții voia să introducă administrația Trump
Regulamentul adoptat de administrația Trump în vara acestui an prevedea schimbarea sistemului prin care cetățenii străini puteau rămâne în SUA pe durata studiilor sau a activității profesionale autorizate.
Pentru studenții internaționali cu vize de tip F și pentru participanții la programe de schimb, cercetătorii și cadrele universitare cu vize J, administrația propunea o limită generală de patru ani. Cei care ar fi avut nevoie de mai mult timp pentru finalizarea studiilor sau a programelor urmau să solicite o prelungire din partea autorităților de imigrare.
În cazul reprezentanților presei străine, care folosesc vize de tip I, regulamentul prevedea perioade de ședere de cel mult 240 de zile, cu posibilitatea solicitării unei aprobări pentru continuarea activității în Statele Unite.
Până la această schimbare, studenții puteau rămâne în SUA atât timp cât își continuau programul de studii în condițiile autorizate. Sistemul permitea și prelungirea șederii în situațiile în care programele academice, precum doctoratele, necesitau mai mult de patru ani.
De ce a intervenit instanța
Procesul a fost intentat de organizații din domeniul învățământului superior și de sindicate, inclusiv grupuri care reprezintă universități, profesori, studenți și angajați din presă.
Reclamanții au susținut că schimbarea ar fi creat incertitudine pentru studenții străini, ar fi îngreunat finalizarea programelor universitare și ar fi impus costuri administrative suplimentare instituțiilor de învățământ. De asemenea, au avertizat că măsura ar putea descuraja cercetătorii și studenții internaționali să aleagă universitățile americane.
Judecătorul a atras atenția în special asupra situației jurnaliștilor străini, pentru care autoritățile nu ar fi prezentat argumente suficiente care să justifice noile limite.
Ce se întâmplă cu vizele studenților și jurnaliștilor
Prin anularea regulamentului, sistemul „duration of status” rămâne în vigoare la nivel național. Studenții internaționali pot continua să rămână în Statele Unite pe durata programului de studii autorizat, iar cercetătorii, cadrele universitare și jurnaliștii străini beneficiază de regulile aplicabile anterior noii reglementări.
Hotărârea nu înseamnă că toate condițiile de imigrare au fost eliminate. Titularii vizelor trebuie în continuare să respecte cerințele specifice categoriei în care se încadrează și regulile privind activitatea pentru care au primit dreptul de ședere.
Administrația Trump poate contesta decizia în instanțele superioare. Totuși, simpla depunere a unui apel nu suspendă automat efectele hotărârii din 16 noiembrie. Pentru schimbarea situației juridice, guvernul ar trebui să obțină separat o suspendare a deciziei.