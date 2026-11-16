Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 17 nov. 2026, 00:11

Un judecător federal din Massachusetts a anulat regulamentul administrației Donald Trump care introducea limite privind perioada în care studenții, cercetătorii și jurnaliștii străini pot rămâne în Statele Unite. Decizia, pronunțată luni, 16 noiembrie 2026, menține sistemul anterior, cunoscut sub numele de „duration of status”, folosit de aproape cinci decenii.

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