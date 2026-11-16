Secretele unei „spioane sexuale” din Rusia. Cum îi ademenea pe bărbați și ce le spunea ca să le câștige încrederea
Aliia Roza. Foto: Colaj Profimedia
Aliia Roza susține că a fost antrenată să folosească seducția și manipularea psihologică pentru a atrage ținte în capcane. Fosta agentă vorbește despre operațiunile în care a fost implicată, oamenii care au murit și dificultățile pe care le întâmpină în relațiile personale.
Aliia Roza, o femeie de 41 de ani care se prezintă drept fostă agentă secretă rusă, a oferit detalii despre activitatea sa într-un domeniu cunoscut sub numele de „honey trapping/capcana cu miere”, o metodă prin care agenții folosesc seducția pentru a manipula persoane și a obține informații. Într-un interviu recent, ea a vorbit despre misiunile periculoase la care susține că a participat, dar și despre consecințele personale și psihologice ale acestei activități.
În perioada în care lucra sub acoperire, nu exista o zi obișnuită la serviciu. Roza spune că a fost nevoită să-și construiască o identitate complet diferită de cea reală, înainte de a părăsi Rusia în urmă cu aproape două decenii. A adoptat un alt nume, și-a schimbat înfățișarea și a interpretat un rol care nu apărea în niciun document oficial. Se descrie drept o „femeie care nu exista pe hârtie”.
Chiar dacă a fugit din țara natală cu mulți ani în urmă și a urmat timp de aproximativ 15 ani ședințe de terapie, fosta agentă afirmă că încă gândește și reacționează asemenea unei persoane antrenate pentru operațiuni clandestine. Potrivit acesteia, seducția și farmecul personal au rămas instrumente pe care le folosește aproape instinctiv.
Cum a ajuns să fie pregătită pentru rolul de „spioană sexuală”
Aliia Roza a crescut la Moscova, într-o familie cu o tradiție militară. Ea susține că provine dintr-o linie de ofițeri militari de rang înalt și că, din acest motiv, a simțit că era „obligată” să urmeze aceeași cale și să-și servească țara.
Încă din copilărie, a învățat arte marțiale și tehnici de manipulare psihologică. Ulterior, a fost selectată pentru un program ultrasecret, despre care a povestit în podcastul „Diary of a CEO”, realizat de Steven Bartlett. Roza a explicat că pregătirea se baza pe „tehnici clasificate dezvoltate de ofițeri și psihologi ai KGB”.
Programul urmărea să o învețe cum să-și folosească atractivitatea pentru a înșela țintele și a le câștiga încrederea. La momentul respectiv, însă, experiența sa în relațiile cu bărbații era aproape inexistentă. Nu sărutase niciun băiat și nu știa cum să poarte o conversație cu un bărbat.
„La 18 ani eram virgină, nu aveam niciun iubit”, a explicat Roza. „Tatăl meu m-a învățat doar psihologie, pregătire fizică și să trag cu arma... Așa că, atunci când am venit la prima lecție, nu aveam nicio idee.”
Metodele prin care își atrăgea țintele în capcană
Deși a intrat în această lume fără experiență în relațiile cu sexul opus, Aliia Roza spune că a învățat rapid să folosească seducția în avantajul său. Instructorii au pregătit-o să-și exploateze atractivitatea pentru a-i atrage pe bărbați și pentru a-i determina să dezvolte sentimente puternice față de ea.
În podcastul lui Steven Bartlett, ea a descris felul în care aborda persoanele vizate. Mai întâi, construia o relație de apropiere, insistând asupra asemănărilor dintre ea și bărbatul respectiv. Ulterior, apela la tehnici de tip „love bombing”, prin care îi oferea atenție și afecțiune în mod intens, pentru a-i stimula atașamentul și obsesia.
Roza susține că folosea în mod repetat aceleași replici, adaptate fiecărei întâlniri. Le spunea bărbaților că între ei există o legătură specială, că întâlnirea nu poate fi întâmplătoare și că par să se cunoască de foarte mult timp. Uneori sugera chiar că ar putea fi suflete pereche.
„Le spuneam țintelor mele: «Cred că suntem suflete pereche»”, a povestit ea. Fosta agentă a recunoscut că nu a reușit să renunțe la această metodă nici după ce a părăsit activitatea secretă. „Încă fac asta. Nu vreau să o fac, dar tot o fac.”
Obiceiurile din timpul misiunilor îi afectează și astăzi relațiile
Chiar dacă nu mai participă la operațiuni secrete, Aliia Roza spune că uneori continuă să folosească replicile învățate în perioada în care lucra sub acoperire. Explică faptul că o face din simplă plictiseală, fără să urmărească neapărat să construiască o relație.
„Uneori vreau să flirtez și o fac doar de distracție, atât, după care plec”, a mărturisit ea.
Fosta agentă consideră că activitatea sa a deformat felul în care percepe relațiile romantice și a făcut-o să întâmpine dificultăți în a simți o atracție autentică. Spune că a ajuns să analizeze permanent comportamentul bărbaților și să anticipeze reacțiile acestora, ceea ce o împiedică să se relaxeze și să aibă încredere într-o altă persoană.
„Am lucrat cu terapeuți în ultimii 15 ani pentru a rezolva această problemă și încă nu este rezolvată”, a spus Roza. „Știu prea multe despre creierul bărbatului. Așa că îmi este foarte greu să mă relaxez, să am încredere sau să plac pe cineva.”
Ea crede că ar putea lăsa garda jos doar în fața unei persoane care i-ar înțelege modul de gândire, sugerând că un fost agent sau un fost militar ar putea fi un partener capabil să-i înțeleagă experiențele.
„Mi-ar plăcea să experimentez iubirea, dar nu cred că am simțit-o vreodată”
Aliia Roza spune că și-ar dori să trăiască o relație autentică, însă nu crede că a cunoscut vreodată iubirea. Din acest motiv, preferă să rămână singură, deoarece se teme că ar putea răni un bărbat care s-ar atașa de ea.
„Mi-ar plăcea foarte mult să experimentez iubirea”, a declarat ea. „Dar, din păcate, nu cred că am făcut-o vreodată. Sincer, nu pot. De aceea aleg să rămân singură, pentru că nu vreau să rănesc niciun bărbat.
Fiecare bărbat cu care sunt ajunge să devină obsedat de mine. Dar, pentru mine, asta nu este iubire, este o capcană seducătoare, este obsesie. Nu mi-a fost niciodată dor de nimeni. Nu am avut niciodată un atașament emoțional. Dacă m-ai întreba ce prioritizez – iubirea, cariera sau munca –, aș spune întotdeauna munca.”
Ea afirmă că experiența acumulată în manipularea oamenilor a făcut-o să privească interacțiunile sociale prin prisma unor posibile capcane sau operațiuni de influențare. Chiar și în situații obișnuite, spune că îi este greu să nu interpreteze comportamentul celorlalți ca pe o formă de manipulare sau de inginerie socială.
Vinovăția pentru oamenii care au murit în urma operațiunilor
Dincolo de dificultățile din viața personală, Aliia Roza susține că trecutul său este însoțit de un sentiment persistent de vinovăție. Ea a vorbit despre durerea provocată de implicarea în misiuni care au dus la moartea unor persoane, chiar dacă nu a fost cea care le-a luat fizic viața.
„Nu pot să numesc asta singurătate, dar este ca o durere pe care o porți în interior și în care nimic nu te face cu adevărat fericit sau nu îți oferă vreodată liniște”, a explicat ea.
Roza spune că simte permanent că trebuie să facă ceva bun, posibil din cauza vinovăției pe care o poartă pentru ceea ce s-a întâmplat în timpul misiunilor.
„Este un blestem, pentru că simt constant că sunt obligată să fac ceva bun... Poate din cauza vinovăției. Poate pentru că simt că, din cauza mea, au murit atât de mulți oameni și că nu am cu adevărat dreptul să plec.
A fost o perioadă foarte întunecată din viața mea. A fost foarte greu.”
Rolul ei în operațiunile care se încheiau cu eliminarea țintelor
În timpul interviului, fosta agentă a explicat și ce rol avea în operațiunile care se soldau cu moartea persoanelor vizate. Potrivit relatării sale, sarcina ei era să seducă ținta, să obțină accesul și să faciliteze intrarea celorlalți membri ai echipei. Aceștia se ocupau apoi de ceea ce era descris printr-un termen codificat.
„Eu eram cea care seducea, deschidea ușa, aducea echipa înăuntru, iar apoi ei făceau «curățenie»”, a spus Roza, explicând că termenul respectiv era un cuvânt de cod pentru „eliminarea țintei”.
„Eu am fost cea care a deschis ușa și l-a adus efectiv pe tipul acela în acel loc”, a adăugat ea.
Fosta agentă a încercat să explice cum își justifică implicarea în astfel de misiuni, afirmând că persoanele vizate erau infractori, inclusiv pedofili.
„Adică, bineînțeles că erau oameni răi și aceasta este singura scuză pe care mi-o ofer. Erau cu toții infractori, pedofili. Nu aș face același lucru cu Epstein?”, a spus ea, făcând referire la Jeffrey Epstein.
A recunoscut că informațiile oferite de ea puteau duce la moartea unei persoane
Steven Bartlett a întrebat-o direct dacă a ucis vreodată un alt om. Roza a calificat întrebarea drept una dificilă și a răspuns făcând distincția între o acțiune intenționată și una accidentală.
„Intenționat sau accidental? Uneori se întâmplă și asta, știți... Eu ofeream informațiile corecte, iar apoi rezultatul era eliminarea țintei. Face parte din operațiune.”
Ea a subliniat că astfel de situații erau considerate parte din atribuțiile sale, însă a lăsat să se înțeleagă că această explicație nu face mai ușor de suportat consecințele.
De ce a decis să vorbească despre trecutul său
Aliia Roza a explicat și motivele pentru care a ales să dezvăluie public detalii despre presupusa sa activitate de agentă specializată în seducție: a simțit că poate folosi experiența și cunoștințele acumulate pentru a-i ajuta pe alții.
Ea vrea să-i învețe pe oameni cum să se protejeze de manipulatori, narcisiști, persoane toxice, agresori și prădători. Astfel, Roza susține că își poate transforma experiența dintr-o perioadă întunecată a vieții într-un instrument prin care ceilalți să recunoască mai ușor comportamentele abuzive și tentativele de manipulare.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News