Turcia a găsit arma care poate opri un roi întreg de drone. 51 de aparate au fost neutralizate în câteva secunde
Ejderha. Foto: Profimedia
Sistemul dezvoltat de compania ASELSAN a dezactivat simultan 51 de aparate de zbor într-un test prezentat drept o premieră mondială. Ejderha atacă direct componentele electronice ale dronelor, fără rachete sau muniție convențională.
Turcia a prezentat o nouă demonstrație a capacităților sale de apărare împotriva atacurilor cu drone, după ce sistemul electromagnetic Ejderha a reușit să neutralizeze 51 de aparate de zbor lansate simultan. Testul a fost realizat de compania turcă de apărare ASELSAN, care susține că performanța reprezintă o premieră la nivel mondial pentru o armă de acest tip.
Demonstrația a avut loc la centrul de testare și trageri Gölbek, în cadrul evenimentelor organizate pentru marcarea a 51 de ani de la înființarea companiei. Numărul dronelor utilizate a fost ales tocmai pentru a marca această aniversare.
Potrivit informațiilor prezentate de ASELSAN, exercițiul s-a desfășurat în două etape. În prima parte, sistemul Ejderha a neutralizat două drone controlate prin cablu, aflate la o distanță de aproximativ 1.000 de metri. Acest tip de aparat reprezintă o provocare pentru mijloacele convenționale de bruiaj, deoarece comenzile nu sunt transmise printr-o legătură radio care să poată fi întreruptă.
Ulterior, organizatorii au lansat simultan 51 de drone, iar sistemul le-a dezactivat pe toate în câteva secunde, fără să folosească rachete sau muniție clasică. Directorul general al ASELSAN, Ahmet Akyol, a descris demonstrația drept o reușită fără precedent.
„EJDERHA a devenit primul sistem din lume care a neutralizat 51 de drone prin simpla apăsare a unui buton, fără să lanseze vreo rachetă sau să utilizeze muniție”, a declarat acesta, potrivit relatărilor publicate de agenția Anadolu și de presa turcă.
Cum funcționează arma electromagnetică dezvoltată de turci
Spre deosebire de sistemele antiaeriene care distrug țintele prin impactul unei rachete sau al unui proiectil, Ejderha folosește unde electromagnetice de mare putere pentru a afecta circuitele electronice ale dronelor. Tehnologia poate întrerupe funcționarea sistemelor de navigație, comunicație și comandă, făcând aparatele incapabile să își continue misiunea.
În funcție de parametrii impulsurilor electromagnetice și de caracteristicile țintei, efectul poate varia de la perturbarea temporară a electronicii și repornirea sistemelor până la dezactivarea sau deteriorarea componentelor. Astfel, arma nu trebuie să lovească fizic fiecare dronă pentru a o scoate din funcțiune.
Potrivit documentației tehnice publicate de producător, sistemul generează unde electromagnetice de mare putere prin intermediul tehnologiei bazate pe electronica de vid. Energia este direcționată către țintele identificate, iar efectul se produce asupra componentelor electronice ale acestora.
Ejderha este conceput în special pentru combaterea dronelor mini și micro, inclusiv a celor utilizate în atacuri coordonate. Aceste aparate de dimensiuni reduse pot fi lansate în număr mare și pot pune probleme sistemelor clasice de apărare antiaeriană, mai ales atunci când sunt folosite simultan.
Radar propriu și senzori electro-optici pentru identificarea țintelor
Sistemul nu se bazează doar pe emiterea undelor electromagnetice, ci dispune și de echipamente pentru detectarea și urmărirea aparatelor de zbor. Radarul identifică amenințările aeriene, în timp ce senzorii electro-optici urmăresc țintele și permit orientarea precisă a energiei către acestea.
Ejderha este montat pe o platformă mobilă, ceea ce îi permite să fie deplasat și instalat în funcție de necesitățile operaționale. Producătorul precizează că sistemul poate utiliza atât un fascicul îngust, direcționat către o anumită țintă, cât și un mod de scanare mai larg, în funcție de scenariul de intervenție.
Compania a testat tehnologia împotriva mai multor tipuri de aparate fără pilot, printre care drone de mici dimensiuni, aeronave fără pilot cu aripi fixe și drone FPV controlate prin conexiuni radio sau prin cablu. Au fost incluse în testări și aparate cu motoare cu combustie internă.
Ejderha, integrată în „Cupola de Oțel” a Turciei
Sistemul electromagnetic face parte din arhitectura națională de apărare antiaeriană a Turciei, cunoscută sub numele de „Steel Dome” sau „Çelik Kubbe”, tradusă prin „Cupola de Oțel”. Aceasta reunește mai multe categorii de echipamente, de la radare și senzori până la sisteme de război electronic și arme destinate interceptării amenințărilor aeriene.
Ejderha este inclusă în componenta destinată combaterii dronelor, având rolul de a neutraliza aparatele de mici dimensiuni și atacurile desfășurate în roiuri. Sistemul este conceput să funcționeze alături de alte mijloace de apărare, nu să înlocuiască toate armele antiaeriene existente.
În cadrul expoziției de apărare SAHA 2026, organizată la Istanbul, ASELSAN a prezentat și versiunea modernizată Ejderha 210. Potrivit companiei, aceasta beneficiază de o rază de acțiune dublată față de versiunea anterioară și de echipamente radar și electro-optice îmbunătățite, care îi permit să funcționeze independent.
Producătorul anunță că sistemul a intrat în producția de serie
Directorul general al ASELSAN a declarat că Ejderha a trecut deja de etapa demonstrațiilor și a intrat în producția de serie, fiind și desfășurat operațional. Compania nu a comunicat însă câte unități au fost fabricate sau livrate și nici detalii despre beneficiarii sistemului.
De asemenea, compania nu a făcut publică distanța de la care au fost neutralizate cele 51 de drone în demonstrația din noiembrie și nici toate condițiile tehnice în care s-a desfășurat testul. Performanța anunțată se bazează pe datele prezentate de producător, fără o evaluare independentă publicată a demonstrației.
Chiar și așa, testul evidențiază interesul tot mai mare pentru armele cu energie direcționată, care pot oferi o alternativă la folosirea rachetelor împotriva roiurilor de drone. Un astfel de sistem poate neutraliza mai multe ținte într-o singură intervenție, fără consumul unor interceptoare convenționale pentru fiecare aparat de zbor.
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