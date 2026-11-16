Turcia a găsit arma care poate opri un roi întreg de drone. 51 de aparate au fost neutralizate în câteva secunde

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 16 nov. 2026, 17:47

Sistemul dezvoltat de compania ASELSAN a dezactivat simultan 51 de aparate de zbor într-un test prezentat drept o premieră mondială. Ejderha atacă direct componentele electronice ale dronelor, fără rachete sau muniție convențională.

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