Reacția Kremlinului după ce Estonia a anuțat că își închide frontiera cu Rusia. ”Multe țări au ridicat ziduri care nu au adus nimic bun”

Kremlinul a reacționat dur, luni, la decizia Estoniei de a închide granița cu Rusia, negând în același timp orice implicare în tentativa de sabotaj care a determinat autoritățile de la Tallinn să recurgă la această măsură, relatează AFP.
Peskov acuză Estonia că ridică un zid la granița cu Rusia
În replică, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile și a subliniat că ”nu au niciun temei”.
De la începutul ofensivei la scară largă lansate de Moscova în Ucraina, în februarie 2022, mai multe țări ale Uniunii Europene au acuzat Rusia că se află în spatele unor acte de sabotaj comise pe teritoriul lor.
Estonia închide ultimele puncte de trecere a frontierei cu Rusia
Estonia, membră a Uniunii Europene și a NATO, menținea trei puncte de frontieră deschise cu Rusia, la Narva, Luhamaa și Koidula, pentru trecerea pietonilor și a mărfurilor.
Circulația vehiculelor prin Narva, al treilea cel mai mare oraș din Estonia și punct de frontieră cu Rusia, a fost suspendată în februarie 2024 de către Moscova. Punctul de trecere din Narva este deosebit de aglomerat în timpul verii și în perioada sărbătorilor de sfârșit de an, fiind unul dintre puținele puncte de trecere terestre dintre Uniunea Europeană și Rusia care au rămas deschise de la începutul războiului din Ucraina.