Reacția Kremlinului după ce Estonia a anuțat că își închide frontiera cu Rusia. ”Multe țări au ridicat ziduri care nu au adus nimic bun”

Publicat 16 nov. 2026, 14:17 Actualizat 16 nov. 2026, 14:19

Kremlinul a reacționat dur, luni, la decizia Estoniei de a închide granița cu Rusia, negând în același timp orice implicare în tentativa de sabotaj care a determinat autoritățile de la Tallinn să recurgă la această măsură, relatează AFP.

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