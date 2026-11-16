A cincea săptămână de proteste în Franța. Peste 100.000 de oameni în stradă

Peste 100.000 de persoane au ieșit în stradă în mai multe orașe din Franța, în a cincea săptămână consecutivă de proteste. Manifestații au fost și în alte orașe europene.
Peste 100.000 de persoane au ieșit în stradă în mai multe orașe din Franța, în a cincea săptămână consecutivă de proteste. Potrivit autorităților, a fost cea mai scăzută participare din ultimele săptămâni, scriu jurnaliștii Deutsche Welle. Manifestații au fost și în alte orașe europene.
Zeci de mii de protestatari au ieșit sâmbătă, 14 noiembrie, în stradă în Franța, pentru a manifesta împotriva creșterii costului vieții și a dificultăților cu care se confruntă serviciile publice, a anunțat Ministerul de Interne francez, citat de Deutsche Welle.
Manifestațiile de sâmbătă, 14 noiembrie, au înregistrat cea mai mică participare din ultimele săptămâni. Aproximativ 106.000 de persoane au ieșit în stradă în orașele franceze, dintre care 24.000 doar la Paris. În weekendul precedent (7-8 noiembrie n.r.), la nivel național, participaseră circa 146.000 de persoane. Poliția a reținut 219 persoane în toată țara, potrivit Ministerului de Interne francez.
Deși demonstrațiile au fost în mare parte pașnice, polițiștii tot au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene în Paris, Bordeaux și Nantes, inclusiv după ce unii protestatari au tras focuri de artificii.
Protestele din Franța scot la iveală o furie mai profundă
Ceea ce a început în septembrie sub forma unor proteste studențești împotriva deficitului de cadre didactice și a condițiilor precare din instituțiile de stat a evoluat într-o mișcare mai amplă, alimentată de nemulțumirea față de creșterea costului vieții, calitatea serviciilor publice și brutalitatea poliției.
La jumătatea lunii octombrie, aproximativ 565.000 de persoane au ieșit în stradă în Franța, manifestațiile din mai multe orașe fiind marcate de revolte, jafuri și confruntări cu oamenii legii, mai scriu jurnaliștii Deutsche Welle.
Europa fierbe. Proteste masive în mai multe orașe europene
Aproximativ 1.200 de tineri au ieșit în stradă, duminică, 15 noiembrie, și în capitala Germaniei, Berlin, scriu jurnaliștii Al Jazeera. Tinerii sunt nemulțumiți de creșterea costului vieții, reducerea cheltuielilor sociale și a planului privind serviciul militar obligatoriu. 29 de persoane au fost reținute în urma incidentelor. Între timp, pentru data de 20 noiembrie este planificată o manifestație de mai mare amploare, la care se preconizează că vor participa 15.000 de persoane.
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, sâmbătă, 14 noiembrie, și în mai multe orașe din Portugalia, scrie AP. A fost cel mai amplu protest de până acum împotriva creșterii vertiginoase a costurilor locuințelor – o situație care, potrivit oamenilor, a făcut ca achiziționarea sau închirierea unei locuințe să devină inaccesibilă pentru mulți dintre ei.