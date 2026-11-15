Alertă pentru navigatori în largul Deltei Dunării, după ce trei nave au fost lovite de drone. Zona este considerată periculoasă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 nov. 2026, 22:10

Direcția Hidrografică Maritimă a emis un avertisment pentru comandanții navelor comerciale, după incidentele în care trei vase au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării. Autoritățile recomandă evitarea perimetrului afectat, unde riscul pentru navigație este considerat ridicat. Cu toate acestea, tranzitul maritim nu a fost interzis, iar navele pot circula în continuare prin zonă.

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