Alertă pentru navigatori în largul Deltei Dunării, după ce trei nave au fost lovite de drone. Zona este considerată periculoasă

Direcția Hidrografică Maritimă a emis un avertisment pentru comandanții navelor comerciale, după incidentele în care trei vase au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării. Autoritățile recomandă evitarea perimetrului afectat, unde riscul pentru navigație este considerat ridicat. Cu toate acestea, tranzitul maritim nu a fost interzis, iar navele pot circula în continuare prin zonă.
Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a anunțat că avizul pentru navigatori a fost emis duminică, 15 noiembrie 2026, ca măsură preventivă, în contextul apariției unor obiecte aeriene și plutitoare care vin dinspre nord.
Avertisment pentru navele comerciale după atacurile cu drone
Prin avizul radio pentru navigatori nr. 172/2026, Direcția Hidrografică Maritimă le recomandă comandanților să își stabilească traseele astfel încât să ocolească zona în care au fost lovite cele trei nave comerciale.
Potrivit ministrului, evaluările autorităților indică un nivel ridicat de risc într-un perimetru situat în largul Deltei Dunării, pe fondul prezenței unor obiecte aeriene și de suprafață provenite dinspre nord.
Recomandarea are caracter preventiv și nu presupune închiderea zonei pentru navigație.
„Navigația în zonă rămâne permisă”, a transmis Ștefan Radu Oprea, precizând că obiectivul este reducerea pericolelor la care ar putea fi expuse navele comerciale și echipajele acestora.
Perimetrul a fost declarat periculos pentru navigație
Documentul emis de Direcția Hidrografică Maritimă stabilește că, începând cu 15 noiembrie 2026 și până la publicarea unui nou aviz, un anumit sector maritim trebuie considerat periculos pentru navigație.
Motivul invocat este prezența în zonă a unor obiecte plutitoare venite dinspre nord. Avizul conține și coordonatele geografice prin care este delimitat perimetrul vizat, astfel încât navigatorii să poată identifica zona care trebuie evitată.
Ministerul Apărării Naționale susține că urmărește să reducă efectele indirecte ale războiului desfășurat în apropierea apelor teritoriale ale României, în special asupra transportului comercial pe mare și asupra siguranței personalului aflat la bordul navelor.
Trei nave comerciale, lovite de drone în apropierea gurilor Dunării
Avertismentul vine după ce trei nave comerciale au fost lovite de drone într-un interval de câteva ore, în apropierea gurilor Dunării. În urma impacturilor, la bordul fiecărei ambarcațiuni au izbucnit incendii, iar vasele au suferit avarii.
Incendiile au fost stinse, iar autoritățile au raportat pagube materiale, fără ca vreun membru al echipajelor să fie rănit.
Incidentele au determinat autoritățile române să transmită un avertisment maritim și să recomande prudență sporită în regiune. Deși navigația nu este suspendată, comandanții sunt sfătuiți să țină cont de delimitarea zonei de risc și să își adapteze traseele pentru a evita eventuale pericole.