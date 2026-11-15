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Extern· 1 min citire
Crește bilanțul morților în urma carnagiului din Bulgaria. 100 de audieri după accident
Publicat15 nov. 2026, 16:15
Actualizat15 nov. 2026, 16:29
SursăRealitatea PLUS
Bilanțul carambolului de pe autostrada din Bulgaria a ajuns la 13 morți. Și asta după ce unul dintre răniți a murit la spital. Între timp, ancheta continuă. Șoferul român de TIR nu ar fi provocat carambolul mortal, potrivit autorităților. Se fac zeci de expertize medico-legale și aproximativ 100 de persoane urmează să fie audiate pentru a se stabili cum s-au produs cele două accidente în lanț. Printre martori sunt polițiști și pompieri care au intervenit la fața locului.
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