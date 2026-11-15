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Crește bilanțul morților în urma carnagiului din Bulgaria. 100 de audieri după accident

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat15 nov. 2026, 16:15
Actualizat15 nov. 2026, 16:29
SursăRealitatea PLUS

Bilanțul carambolului de pe autostrada din Bulgaria a ajuns la 13 morți. Și asta după ce unul dintre răniți a murit la spital. Între timp, ancheta continuă. Șoferul român de TIR nu ar fi provocat carambolul mortal, potrivit autorităților. Se fac zeci de expertize medico-legale și aproximativ 100 de persoane urmează să fie audiate pentru a se stabili cum s-au produs cele două accidente în lanț. Printre martori sunt polițiști și pompieri care au intervenit la fața locului.

Ipotezele luate în calcul după carambol

Numărul victimelor celor două accidente în lanț de pe autostrada Trakia din Bulgaria a crescut la 13, după ce un bărbat de 42 de ani a murit la spital în urma rănilor suferite. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l ține în viață.

Anchetatorii bulgari încearcă să refacă minut cu minut tragedia de pe Autostrada Trakia. Peste 50 de martori au fost deja audiați, iar 20 de vehicule au fost ridicate pentru verificări.

Se verifică acum două ipoteze: fie camionul a fost nevoit să încetinească din cauza unui vehicul defect aflat în față, fie șoferul a redus viteza din cauza ceții extrem de dense. O probă importantă va fi tahograful camionului, care poate arăta exact viteza și momentul în care acesta a încetinit sau a oprit.

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