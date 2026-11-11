Românul rănit în Bulgaria este în comă. Șoferul de TIR reținut a fost eliberat

Românul grav rănit în carambolul de pe autostrada din Bulgaria, se află în continuare în stare critică, fiind ventilat mecanic la un spital din Burgas. Medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de recuperare. Între timp, șoferul român de TIR reținut după accident a fost eliberat, după aproximativ 24 de ore de arest.
Românul rănit, în continuare în stare critică
Românul grav rănit în carambolul de pe autostrada Trakia, din Bulgaria, se află în continuare în stare critică. Bărbatul este internat la un spital din Burgas, unde medicii încearcă să îi salveze viața. Acesta este ventilat mecanic și se află în comă indusă, în urma traumatismelor grave suferite în accident. Familia sa a fost informată și a ajuns în Bulgaria.
Șase persoane rănite în carambol au fost internate la unitatea medicală din Burgas. Doi dintre pacienți au ajuns la terapie intensivă, iar medicii au precizat că românul este într-o stare deosebit de gravă. Reprezentanții consulari ai României au fost în legătură cu familia acestuia și au oferit sprijin.
Șoferul român de TIR a fost eliberat. Ce le-a spus anchetatorilor
Între timp, șoferul român de TIR reținut după tragedie a fost eliberat, după aproximativ 24 de ore de arest. Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, a fost audiat de anchetatorii bulgari, iar după o nouă discuție cu procurorii s-a decis eliberarea sa. Deocamdată, acesta nu are calitatea de inculpat și nu au fost formulate acuzații împotriva lui.
Procurorii bulgari au decis să nu formuleze acuzații împotriva sa în acest moment, ancheta urmând să stabilească în continuare împrejurările exacte în care s-au produs accidentele.
Potrivit declarațiilor făcute în fața anchetatorilor, șoferul ar fi redus viteza din cauza ceții foarte dense, care ar fi limitat vizibilitatea la aproximativ 10 metri. Procurorii încearcă să stabilească dacă acesta doar a încetinit, dacă a oprit camionul sau dacă a ajuns să blocheze o parte a carosabilului.
Patronul firmei la care lucrează șoferul, Ilie Corlan, îi ia apărarea și susține că românul ar fi încercat să circule prudent în condițiile meteo dificile.
Anchetatorilor bulgari au deschis o investigație la Serviciul Național de Investigații. Procurorii au anunțat că sunt necesare verificări tehnice și audieri suplimentare pentru reconstituirea accidentului.
Mărturiile supraviețuitorilor: „Eram unul peste altul”
Persoanele care au scăpat cu viață din carambol au povestit momentele de groază prin care au trecut. Unii pasageri ai autobuzului implicat în accident au descris scenele din interiorul vehiculului, unde geamurile s-au spart, iar cerealele transportate de un camion au ajuns peste călători.
„Cel mai cumplit moment a fost în autobuz. În interior, cădea grâul de sus, toate geamurile erau sparte, cioburile cădeau peste noi. Eram unul peste altul. Unii au căzut, alții s-au lovit, alții au rămas blocați și nu puteau ieși”, a povestit unul dintre supraviețuitori.
După ce au reușit să iasă din autobuz, oamenii s-au îndepărtat de vehicul, de teamă că acesta ar putea lua foc. Alți martori au vorbit despre ceața densă și despre mașinile oprite pe autostradă, pe care șoferii le-au observat prea târziu.
Bulgaria, în doliu național după tragedia de pe autostradă
Miercuri, 11 noiembrie, a fost declarată zi de doliu național în Bulgaria. Drapelele de pe instituțiile publice au fost coborâte în bernă, iar manifestările oficiale și evenimentele de divertisment au fost anulate în memoria victimelor.
Premierul bulgar Rumen Radev a transmis condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața și a vorbit despre gravitatea accidentului. Mesaje de solidaritate au venit și din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a transmis condoleanțe victimelor, răniților și familiilor acestora.
Potrivit bilanțului oficial comunicat de autoritățile bulgare, în cele două accidente în lanț de pe autostrada Trakia, în apropiere de nodul rutier Zimnița, au fost implicate 86 de vehicule. 11 persoane au murit, iar 51 au fost transportate la spitale. Primele informații indicau un bilanț mai mare al deceselor, însă Ministerul Sănătății din Bulgaria a revenit ulterior și a confirmat numărul de 11 victime.
Ancheta continuă pentru a stabili succesiunea impacturilor și contribuția fiecărui vehicul la producerea carambolului.