Românul rănit în Bulgaria este în comă. Șoferul de TIR reținut a fost eliberat

Publicat 11 nov. 2026, 17:56 Actualizat 11 nov. 2026, 18:05

Românul grav rănit în carambolul de pe autostrada din Bulgaria, se află în continuare în stare critică, fiind ventilat mecanic la un spital din Burgas. Medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de recuperare. Între timp, șoferul român de TIR reținut după accident a fost eliberat, după aproximativ 24 de ore de arest.

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