Spionaj cibernetic rusesc în România. O instituție care colaborează cu NATO și UE, vizată de hackeri

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 nov. 2026, 11:28

O instituție guvernamentală din România, implicată în colaborarea cu NATO și Uniunea Europeană, a fost ținta unui atac de spionaj cibernetic orchestrat de gruparea rusă Turla. SRI confirmă incidentul și anunță că atacul a fost contracarat.

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