Incendiu în portul rusesc Ust-Luga, după un atac cu drone. Lituania, Letonia și Finlanda, în alertă - VIDEO

Publicat 11 nov. 2026, 09:49 Actualizat 11 nov. 2026, 09:54

Un atac cu drone a provocat un incendiu în zona portuară Ust-Luga, de la Marea Baltică, în nord-vestul Rusiei. Trei muncitori au fost răniți, iar o centrală electrică a fost scoasă din funcțiune, a anunțat miercuri, 11 noiembrie, guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, într-un mesaj publicat pe Telegram, potrivit Reuters. Atacul din Rusia a fost urmat de avertismente privind amenințările reprezentate de drone în statele baltice. Letonia și Lituania au anunțat ridicarea unor avioane de vânătoare NATO pentru misiuni de apărare aeriană.

Distribuie articolul