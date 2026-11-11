Incendiu în portul rusesc Ust-Luga, după un atac cu drone. Lituania, Letonia și Finlanda, în alertă - VIDEO

Un atac cu drone a provocat un incendiu în zona portuară Ust-Luga, de la Marea Baltică, în nord-vestul Rusiei. Trei muncitori au fost răniți, iar o centrală electrică a fost scoasă din funcțiune, a anunțat miercuri, 11 noiembrie, guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, într-un mesaj publicat pe Telegram, potrivit Reuters. Atacul din Rusia a fost urmat de avertismente privind amenințările reprezentate de drone în statele baltice. Letonia și Lituania au anunțat ridicarea unor avioane de vânătoare NATO pentru misiuni de apărare aeriană.
Guvernatorul regiunii Leningrad Aleksandr Drozdenko a precizat, în mesajul de pe Telegram, că, în timpul atacului, au fost doborâte 150 de drone deasupra regiunii Leningrad. În această zonă se află și o importantă rafinărie de petrol, precum și orașul Sankt Petersburg, locul de naștere al președintelui rus Vladimir Putin, relatează Reuters.
Portul Ust-Luga este un punct important pentru exporturile Rusiei de petrol, produse petroliere, cereale și alte mărfuri. Mai multe înregistrări video publicate online, dar neverificate, arată incendii și coloane mari de fum în zonă.
Portul se află sub sancțiunile Uniunii Europene, Canadei, Regatului Unit, Statelor Unite și Elveției.
Potrivit Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătatea de Est a Comisiei Europene, Ust-Luga este unul dintre porturile folosite pentru transportul țițeiului rusesc prin intermediul flotei fantomă și al altor practici de transport maritim considerate nereglementate și cu risc ridicat.
Alertă de drone în statele baltice și Finlanda: avioane NATO, ridicate de la sol
Atacul din Rusia a fost urmat de avertismente privind amenințările reprezentate de drone în statele baltice. Lituania, Letonia și Estonia au semnalat miercuri, 11 noiembrie, riscuri legate de prezența unor drone, în timp ce Finlanda a introdus restricții temporare parțiale în spațiul aerian și maritim din estul Golfului Finlandei, potrivit Reuters.
Letonia și Lituania au avertizat populația din mai multe regiuni să se adăpostească, după ce drone neidentificate au pătruns în spațiul lor aerian dinspre Rusia sau Belarus. Cele două state au anunțat și ridicarea unor avioane de vânătoare NATO pentru misiuni de apărare aeriană.
Până la ora transmiterii acestei știri nu au fost raportate persoane rănite. În Lituania, avertizarea autorităților responsabile cu gestionarea crizelor a vizat inclusiv orașul Kaunas, al doilea ca mărime din țară, cu aproximativ 300.000 de locuitori.
La rândul său, Finlanda a anunțat restricții temporare în partea estică a Golfului Finlandei. Forțele de apărare finlandeze au transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, că măsura este una de precauție, menită să protejeze populația civilă și să permită autorităților să intervină în cazul unor eventuale drone.