Negocieri de pace în Abu Dhabi: discuții între Rusia, Ucraina și SUA

Publicat 10 nov. 2026, 19:16 Actualizat 10 nov. 2026, 19:21 Sursă Realitatea PLUS

Prima zi a negocierilor de pace de la Abu Dhabi s-a încheiat după 4 ore de discuții. Reprezentanții Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite fac eforturi uriașe în Emiratele Arabe Unite pentru a încheia războiul care a destabilizat Europa. Se vorbește chiar despre o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

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