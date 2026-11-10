Negocieri de pace în Abu Dhabi: discuții între Rusia, Ucraina și SUA

Prima zi a negocierilor de pace de la Abu Dhabi s-a încheiat după 4 ore de discuții. Reprezentanții Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite fac eforturi uriașe în Emiratele Arabe Unite pentru a încheia războiul care a destabilizat Europa. Se vorbește chiar despre o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.
Teritoriile ocupate, punctul fierbinte al discuțiilor
Reprezentanții Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei fac eforturi fără precedent ca să încheie războiul care a destabilizat Europa. Negocierile de la Abu Dhabi, la care au participat și emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au durat mai mult de 4 ore.
Oficialii americani consideră că atât Kievul, cât și Moscova sunt dispuse să dea dovadă de o anumită flexibilitate pentru a rezolva problema teritoriilor. Totuși, Jared Kushner a scos în evidență faptul că ucrainenii și europenii sunt sceptici în privința intențiilor reale ale lui Vladimir Putin de a pune capăt războiului.
Ce se întâmplă cu războiul. Primul anunț după negocieri
Volodimir Zelenski a declarat că negocierile de la Abu Dhabi s-au axat asupra aspectelor umanitare ale conflictului, precum schimbul de prizonieri de război și repatrierea copiilor ucraineni din luați de Rusia. Totodată, Washingtonul are ca scop delimitarea unui cadru de securitate durabil pentru întreaga Europă, în parteneriat cu statele europene. Statele Unite au propus în premieră stabilirea de garanții de securitate pentru Ucraina pe modelul Articolului 5 al NATO, propunere ce se apropie însă de liniile roșii trasate în trecut de Kremlin.
Și delegații ruși sunt optimiști în privința discuțiilor.
Pe de altă parte, președintele Ucrainei este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin în orice loc din afara Moscovei. Printre variantele menționate se numără Florida, luna viitoare, în marja summitului G20. O asemenea întâlnire rămâne însă o posibilitate, fără să fie anunțat un acord între părți.