Ministrul de Interne bulgar anunță cauza principală a accidentului de pe Autostrada Trakia

Un camion care a intrat pe contrasens este cel care a provocat accident în lanț pe autostrada Trakia din Bulgaria. Un autobuz, un camion cu cereale și un autoturism au fost implicate în coliziune. În prima tamponare au fost implicate un autobuz, un camion care transporta cereale și un autoturism, după ce autobuzul a lovit camionul de cereale, iar camionul a intrat în coliziune cu mașina. Accidentul s-a produs în jurul orei 7:00, pe sensul de mers către Burgas, potrivit informațiilor prezentate de Ministerul de Interne și Parchetul bulgar.
Ceața densă a redus brusc vizibilitatea pe autostrada Trakia din Bulgaria, de la aproximativ 70-80 de metri la numai 10 metri, potrivit mărturiilor șoferilor. Condițiile meteo ar fi contribuit la producerea celui de-al doilea accident în lanț. Anchetatorii iau în calcul și faptul că unii conducători auto și-ar fi pierdut atenția după ce au observat primul accident, produs pe sensul de mers către Burgas.
Imediat după producerea accidentelor, la fața locului au fost mobilizate 15 autospeciale de pompieri, sute de polițiști, echipaje de salvare și ambulanțe. Echipele de intervenție au acordat primul ajutor victimelor și au luat măsuri pentru gestionarea situației, a declarat secretarul general al Ministerului de Interne din Bulgaria, Liubomir Nikolov.
Cum s-au produs cele două accidente în lanț de pe autostrada Trakia
Potrivit lui Liubomir Nikolov, primul accident s-a produs pe sensul de mers către Burgas. Un camion a intrat în coliziune cu un autobuz în care se afla un grup de persoane, după care a fost lovit din spate de un camion care transporta grâu. Ulterior, un autoturism a intrat în coliziune cu camionul.
Oficialul a precizat că toate victimele raportate în acest accident se aflau pe sensul de mers către Burgas. Una dintre ipotezele luate în calcul este că ceața densă, apărută brusc, a redus considerabil vizibilitatea și a contribuit la producerea carambolului.
În ceea ce privește al doilea accident, produs pe sensul către Sofia, autoritățile iau în calcul un mecanism similar. Liubomir Nikolov consideră că atenția șoferilor ar fi putut fi distrasă de primul accident grav, ceea ce ar fi contribuit la producerea unei noi coliziuni în lanț.
Acesta a atras atenția că șoferii trebuie să adapteze viteza și distanța față de celelalte vehicule la condițiile meteorologice și la vizibilitatea de pe șosea. De asemenea, Nikolov a subliniat importanța respectării limitelor de viteză și a indicatoarelor rutiere de pe autostrada Trakia.
Oficialul a menționat și posibilitatea îmbunătățirii marcajelor rutiere în zonele în care ceața apare frecvent. Printre soluțiile analizate se numără instalarea unor marcaje reflectorizante, utilizate deja pe anumite sectoare de drum din Europa.
Ancheta accidentului de pe autostrada Trakia va include expertize și imagini filmate cu drona
Autoritățile bulgare au anunțat că întreaga succesiune a evenimentelor va fi analizată în detaliu. Potrivit lui Liubomir Nikolov, anchetatorii vor efectua o expertiză complexă, iar la documentarea accidentului vor fi folosite inclusiv imagini filmate cu drona.
Procurorul districtual din Iambol, Doychin Doychev, a anunțat că au fost deschise două proceduri penale preliminare, întrucât este vorba despre două accidente distincte, produse pe sensuri opuse de mers.
Serviciul Național de Investigații va coordona o serie de activități procedurale, printre care cercetarea la fața locului, audierea martorilor și a persoanelor care au asistat la producerea accidentelor.
După administrarea primelor probe, anchetatorii vor decide ce expertize suplimentare sunt necesare pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-au produs cele două tragedii.
Procurorul a subliniat că dosarul este deosebit de complex și că vor fi necesare numeroase expertize pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.