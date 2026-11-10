Ministrul de Interne bulgar anunță cauza principală a accidentului de pe Autostrada Trakia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 nov. 2026, 13:26

Un camion care a intrat pe contrasens este cel care a provocat accident în lanț pe autostrada Trakia din Bulgaria. Un autobuz, un camion cu cereale și un autoturism au fost implicate în coliziune. În prima tamponare au fost implicate un autobuz, un camion care transporta cereale și un autoturism, după ce autobuzul a lovit camionul de cereale, iar camionul a intrat în coliziune cu mașina. Accidentul s-a produs în jurul orei 7:00, pe sensul de mers către Burgas, potrivit informațiilor prezentate de Ministerul de Interne și Parchetul bulgar.

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