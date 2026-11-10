Atentat cu bombă în Spania. Un polițist a murit, altul a fost grav rănit după explozia unui dispozitiv exploziv

Publicat 10 nov. 2026, 12:36 Sursă Realitatea.net, el pais, reuters

Spania este în stare de șoc după o explozie violentă produsă în orașul Oviedo. Un polițist a murit, iar un specialist pirotehnist a fost grav rănit după detonarea unui dispozitiv exploziv ascuns într-un rucsac. Autoritățile au declanșat o amplă operațiune pentru găsirea suspectului

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