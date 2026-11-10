Atentat cu bombă în Spania. Un polițist a murit, altul a fost grav rănit după explozia unui dispozitiv exploziv

Spania este în stare de șoc după o explozie violentă produsă în orașul Oviedo. Un polițist a murit, iar un specialist pirotehnist a fost grav rănit după detonarea unui dispozitiv exploziv ascuns într-un rucsac. Autoritățile au declanșat o amplă operațiune pentru găsirea suspectului
Incidentul a avut loc marți dimineață în Oviedo, după ce poliția a intervenit în urma unui schimb de focuri în care o adolescentă de 17 ani a fost rănită, potrivit El Pais. La sosirea la fața locului, agenții au descoperit un rucsac suspect în apropierea imobilului și au solicitat intervenția unităților specializate în explozibili.
Dispozitivul a explodat în momentul în care polițiștii încercau să îl securizeze și să îl îndepărteze din zonă. În urma detonării, un agent din cadrul unității canine a murit, iar un membru al echipei TEDAX, specializată în dezamorsarea bombelor, a fost rănit extrem de grav, medicii fiind nevoiți să îi amputeze un picior, scrie Reuters.
Primele informații indică faptul că explozia ar putea avea legătură cu un conflict violent între două familii, conflict care a degenerat într-un atac armat și ulterior într-o intervenție de amploare a forțelor de ordine.
Poliția spaniolă a blocat accesul în mai multe zone din Oviedo și desfășoară o operațiune pentru identificarea autorului împușcăturilor și a persoanei responsabile de dispozitivul exploziv. Potrivit presei spaniole, suspectul ar putea fi înarmat.
În acest moment, autoritățile spaniole nu au calificat oficial incidentul drept atentat terorist.