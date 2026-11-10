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Volodimir Zelenski, avertisment dur în timpul negocierilor de la Abu Dhabi: ”Putin vrea să refacă URSS”

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 10 nov. 2026, 16:57

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că ambițiile liderului rus Vladimir Putin de a reface fosta Uniune Sovietică reprezintă o amenințare pentru securitatea Europei de Est, inclusiv pentru România și Republica Moldova. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat radiodifuzorului public danez, în contextul negocierilor privind războiul din Ucraina, desfășurate la Abu Dhabi.

Volodimir Zelenski: ”Rusia se opune regulilor și valorilor europene”

Liderul de la Kiev a avertizat că oprirea sprijinului european pentru Ucraina ar putea duce la intensificarea masivă a atacurilor hibride ale Rusiei împotriva statelor europene, inclusiv România și Republica Moldova.

Scepticismul cu privire la acordarea de ajutor Ucrainei nu este benefic pentru nicio țară europeană, deoarece miza este, în esență, Rusia. Rusia se opune regulilor și valorilor europene. Din perspectivă pragmatică, este important, ba chiar necesar, ca Ucraina să fie puternică. Dacă sprijinul european ar dispărea, consecințele ar putea fi doar periculoase sau chiar foarte periculoase. Rusia își continuă atacurile hibride, așa cum a făcut-o de multe ori în Republica Moldova, România, Bulgaria, ba chiar și în Germania sau în țările nordice, precum Finlanda și Danemarca. Ar începe să facă acest lucru la o scară masivă. Acesta este un scenariu 'moderat'.

a transmis Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski: ”Putin dorește refacerea URSS”

De asemena, președintele ucrainean a avertizat că planurile lui Putin de refacere a URSS ar putea amenința statele baltice și Republica Moldova și ar putea atrage NATO într-o confruntare cu Rusia.

De asemenea, Rusia avansează mai adânc în Europa. Putin dorește refacerea URSS. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă exercitarea unei influențe asupra fostelor state sovietice: cel puțin asupra țărilor baltice și a Republicii Moldova. Așadar, sunt vizate și țări membre NATO, ceea ce înseamnă că NATO va fi nevoită să reacționeze. Întreaga Europă va fi implicată, la fel și Statele Unite. Există riscuri și pe mare; Rusia ar putea bloca Marea Baltică, așa cum blochează Marea Neagră

a mai spus Volodimir Zelenski.
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