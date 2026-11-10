Batman în viața reală: a urmărit un hoț și a escaladat zidul unei catedrale pentru a recupera o geantă

O întâmplare neobișnuită a avut loc în Norwich, Anglia, unde un tânăr costumat în Batman a pornit în urmărirea unui presupus hoț care furase geanta unei femei. Sonni Mason, în vârstă de 25 de ani, participa la o petrecere cu tematică de supereroi când a observat incidentul și a decis să intervină, alături de prietenii săi costumați în alte personaje din benzile desenate.
Grupul a reușit să ajungă din urmă suspectul și a alertat poliția, însă bărbatul nu mai avea geanta asupra sa. Căutările i-au condus până la Catedrala din Norwich, unde au descoperit obiectul abandonat pe zidul de piatră.
Batman a escaladat zidul catedralei pentru a recupera geanta
După ce o încercare de a coborî geanta cu ajutorul unor obiecte improvizate a eșuat, Sonni Mason a escaladat zidul, cu sprijinul prietenilor săi. A recuperat geanta și a returnat-o proprietarei, care și-a primit toate bunurile intacte.
Momentul a fost filmat și publicat pe TikTok, unde imaginile au devenit virale. Poliția din Norfolk a confirmat că a fost sesizată în legătură cu incidentul și că geanta a fost recuperată și restituită.
Tânărul a spus că speră ca întâmplarea să-i încurajeze pe oameni să îi ajute pe cei aflați în dificultate.
„Sper să-i inspir pe oameni să fie puțin mai mult ca Batman. Nu neapărat să alerge prin întuneric îmbrăcați în costume, ci să-i ajute pe ceilalți”, a povestit Mason, potrivit relatărilor presei britanice.