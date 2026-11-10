Batman în viața reală: a urmărit un hoț și a escaladat zidul unei catedrale pentru a recupera o geantă

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 10 nov. 2026, 23:14

O întâmplare neobișnuită a avut loc în Norwich, Anglia, unde un tânăr costumat în Batman a pornit în urmărirea unui presupus hoț care furase geanta unei femei. Sonni Mason, în vârstă de 25 de ani, participa la o petrecere cu tematică de supereroi când a observat incidentul și a decis să intervină, alături de prietenii săi costumați în alte personaje din benzile desenate.

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