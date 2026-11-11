Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie. Este suspectat că ar fi ajutat serviciile de informații ruse

Un militar american de rang înalt a fost arestat în Marea Britanie, fiind suspectat că ar fi oferit sprijin serviciilor de informații ruse. Potrivit NBC News, care citează informații transmise de poliția britanică, bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost reținut în apropierea orașului Gloucester, din vestul Angliei, în cadrul unei anchete desfășurate de unitatea de combatere a terorismului (Counter Terrorism Policing).
Poliția Metropolitană din Londra a anunțat că bărbatul a fost arestat sub suspiciunea comiterii unor infracțiuni prevăzute de secțiunile 1 și 3 ale Legii securității naționale din Marea Britanie (National Security Act). Aceste prevederi vizează obținerea sau divulgarea unor informații protejate, precum și sprijinirea unui serviciu de informații străin.
Suspectul se afla în continuare în custodia poliției, într-o secție din Londra.
Militarul era repartizat la un comandament NATO din Marea Britanie
Trei persoane familiarizate cu situația au declarat pentru NBC News că militarul american era repartizat la sediul Corpului Aliat de Reacție Rapidă al NATO (Allied Rapid Reaction Corps – ARRC), situat la baza militară Imjin Barracks, în apropiere de Gloucester.
Un oficial militar NATO de rang înalt a confirmat, la rândul său, că militarul american arestat de poliția britanică era repartizat la acest comandament.
Ce spune FBI
Directorul FBI, Kash Patel, a descris arestarea drept un eveniment important, subliniind gravitatea acuzațiilor de spionaj.
Acesta a adăugat că FBI nu tolerează persoanele care își încalcă jurământul față de Statele Unite și ale căror acțiuni pun în pericol securitatea națională americană și pe cea a partenerilor.
La rândul său, generalul de brigadă Sean Stinchon, comandantul Comandamentului de Contrainformații al Armatei SUA (U.S. Army Counterintelligence Command), a atras atenția asupra riscurilor reprezentate de amenințările din interiorul instituțiilor militare.