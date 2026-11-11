Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie. Este suspectat că ar fi ajutat serviciile de informații ruse

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 nov. 2026, 10:14

Un militar american de rang înalt a fost arestat în Marea Britanie, fiind suspectat că ar fi oferit sprijin serviciilor de informații ruse. Potrivit NBC News, care citează informații transmise de poliția britanică, bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost reținut în apropierea orașului Gloucester, din vestul Angliei, în cadrul unei anchete desfășurate de unitatea de combatere a terorismului (Counter Terrorism Policing).

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