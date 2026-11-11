Nvidia, prinsă într-un nou scandal: acționarii cer socoteală conducerii după dezvăluirile despre presupusa aventură cu spioana chineză

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 nov. 2026, 16:39

Un necaz nu vine singur, spune un vechi proverb, care se poate aplica cu succes la scandalul internațional al momentului. Șeful Nvidia, Jensen Huang, este luat la bani mărunți de acționarii companiei pe tema escapadei amoroase alături de spioana din China.

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