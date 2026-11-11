Nvidia, prinsă într-un nou scandal: acționarii cer socoteală conducerii după dezvăluirile despre presupusa aventură cu spioana chineză

Un necaz nu vine singur, spune un vechi proverb, care se poate aplica cu succes la scandalul internațional al momentului. Șeful Nvidia, Jensen Huang, este luat la bani mărunți de acționarii companiei pe tema escapadei amoroase alături de spioana din China.
Acționarii Nvidia au inițiat un proces împotriva companiei și a directorului său executiv, Jensen Huang, pe fondul controverselor provocate de dezvăluirile privind presupusa relație amoroasă a acestuia cu o femeie suspectată de spionaj în favoarea Chinei. Demersul juridic vine după ce acțiunile producătorului american de cipuri au înregistrat o scădere semnificativă, iar investitorii acuză compania că nu le-ar fi comunicat corect informațiile relevante.
Investitorii Nvidia solicită deschiderea unui proces colectiv
Acțiunea în justiție a fost depusă de Mark Kistenmacher, care cere ca dosarul să fie încadrat drept proces colectiv. Dacă solicitarea va fi acceptată, la demersul juridic s-ar putea alătura și alți investitori care au cumpărat acțiuni Nvidia în intervalul 9 octombrie – 8 noiembrie, potrivit News.ro.
Perioada aleasă de reclamant coincide cu intervalul în care au apărut informațiile despre presupusa relație dintre Jensen Huang și femeia suspectată de legături cu serviciile de spionaj chineze.
Primele dezvăluiri au fost publicate pe 9 octombrie de The New York Times. La acel moment, Nvidia a negat existența unei relații sentimentale între directorul executiv și femeia respectivă, precizând că interacțiunile dintre cei doi aveau un caracter strict profesional.
Jensen Huang a confirmat relația, iar Nvidia a anunțat o anchetă
Controversa a luat amploare pe 8 noiembrie, când Jensen Huang a confirmat public existența relației, după apariția unor noi informații în presă.
În aceeași zi, Nvidia a anunțat că va iniția o investigație independentă pentru a analiza situația și împrejurările în care s-au desfășurat evenimentele.
Investitorii care au deschis procesul susțin că Nvidia ar fi furnizat informații înșelătoare cu privire la relația dintre Jensen Huang și Alice Huang, fostă directoare în cadrul companiei taiwaneze Megaspeed.
Acuzațiile vizează modul în care compania a comunicat informațiile către acționari și impactul pe care dezvăluirile l-ar fi avut asupra investițiilor acestora.
Nvidia a pierdut peste 470 de milioane de dolari din capitalizarea bursieră
Scandalul a coincis cu o depreciere puternică a acțiunilor Nvidia, care a afectat valoarea de piață a producătorului de procesoare și acceleratoare grafice.
În doar două zile, capitalizarea bursieră a companiei s-a diminuat cu peste 470 de milioane de dolari, potrivit informațiilor prezentate în dosarul privind acțiunea în justiție.
Evoluția bursieră și acuzațiile privind comunicarea unor informații considerate înșelătoare au amplificat presiunea asupra conducerii Nvidia, Jensen Huang fiind acum vizat de procesul inițiat de investitori.