Șofer român, reținut după accidentul tragic de pe autostrada Trakia din Bulgaria, soldat cu 11 morți și 51 de răniți

Un șofer român a fost reținut de autoritățile bulgare, fiind suspectat că ar putea avea legătură cu producerea catastrofei rutiere soldate cu 11 morți și 51 de răniți. Bărbatul a fost deja audiat, iar astăzi urmează să fie adus din nou în fața anchetatorilor, care încearcă să stabilească exact dacă acesta a avut vreun rol în producerea lanțului de coliziuni, potrivit agenției BTA.
Potrivit șefului Direcției Regionale de Interne din Iambol, primele date ale anchetei indică faptul că, înainte de accident, vizibilitatea în zonă s-a redus brusc. Autoritățile analizează acum mai multe scenarii privind mișcările camionului în momentul producerii tragediei, scrie BTA.
„Cel mai probabil, camionul (condus de șoferul român - n.r.) circula cu viteză foarte redusă sau tocmai ieșea de pe banda de urgență. În acest moment nu putem preciza exact ce s-a întâmplat”, a declarat comisarul bulgar. El a precizat că Serviciul Național de Investigații va dispune expertize suplimentare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului.
Șeful poliției din Iambol a respins și informațiile potrivit cărora semafoarele temporare din zona accidentului ar fi fost înlăturate după sosirea autorităților. Acesta a explicat că aproximativ un kilometru mai departe, pe sensul către Burgas, există un nod rutier aflat în reparații, unde sunt amplasate respectivele semafoare.
În plus, oficialul bulgar a precizat că, atunci când este semnalată o situație periculoasă, precum ceața densă, poliția trimite echipaje care circulă cu viteză redusă și cu semnalele luminoase pornite, pentru a avertiza participanții la trafic.
Apelul de urgență a fost primit marți, în jurul orei 07:00. Toate echipele disponibile au fost trimise imediat la fața locului, unde polițiștii au constatat rapid amploarea deosebită a dezastrului.
Între timp, autostrada Trakia a fost complet curățată în zona accidentului și redeschisă circulației sub supravegherea poliției.
Marți dimineață, două caramboluri consecutive produse în apropierea nodului rutier Zimnița, din regiunea Iambol, au implicat peste 80 de vehicule. Bilanțul oficial indică 11 persoane decedate și 51 transportate la spital, autoritățile continuând ancheta pentru a stabili toate cauzele tragediei.