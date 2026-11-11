Șofer român, reținut după accidentul tragic de pe autostrada Trakia din Bulgaria, soldat cu 11 morți și 51 de răniți

Publicat 11 nov. 2026, 09:15 Sursă Realitatea.Net, bta

Un șofer român a fost reținut de autoritățile bulgare, fiind suspectat că ar putea avea legătură cu producerea catastrofei rutiere soldate cu 11 morți și 51 de răniți. Bărbatul a fost deja audiat, iar astăzi urmează să fie adus din nou în fața anchetatorilor, care încearcă să stabilească exact dacă acesta a avut vreun rol în producerea lanțului de coliziuni, potrivit agenției BTA.

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