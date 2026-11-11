Doliu în lumea medicală! Un cardiolog cunoscut a fost găsit mort lângă o pășune: Daniel avea 44 de ani

Publicat 11 nov. 2026, 17:09 Actualizat 11 nov. 2026, 17:11

O dispariție misterioasă s-a încheiat cu o descoperire tragică în Statele Unite ale Americii. Daniel Arnett, un medic cardiolog în vârstă de 44 de ani, a fost găsit fără viață la mai bine de 24 de ore după ce plecase de acasă pentru o plimbare cu bicicleta. Bărbatul fusese văzut ultima dată în localitatea Newbury, din statul Massachusetts, iar familia și apropiații au alertat autoritățile după ce acesta nu s-a mai întors.

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