Doliu în lumea medicală! Un cardiolog cunoscut a fost găsit mort lângă o pășune: Daniel avea 44 de ani

O dispariție misterioasă s-a încheiat cu o descoperire tragică în Statele Unite ale Americii. Daniel Arnett, un medic cardiolog în vârstă de 44 de ani, a fost găsit fără viață la mai bine de 24 de ore după ce plecase de acasă pentru o plimbare cu bicicleta. Bărbatul fusese văzut ultima dată în localitatea Newbury, din statul Massachusetts, iar familia și apropiații au alertat autoritățile după ce acesta nu s-a mai întors.
Trupul neînsuflețit al medicului a fost descoperit duminică, în apropierea unei pășuni pentru animale de la Tendercrop Farm. Circumstanțele în care s-a produs decesul nu au fost încă stabilite, iar anchetatorii nu au oferit informații despre cauza morții.
Daniel Arnett a dispărut în timpul unei plimbări cu bicicleta
Medicul în vârstă de 44 de ani plecase de acasă sâmbătă dimineață, în jurul orei 10:00, pentru o plimbare cu bicicleta prin Newbury, Massachusetts. Acesta nu a mai revenit, iar lipsa oricărui semn din partea sa a determinat apropiații să solicite ajutorul autorităților.
Operațiunea de căutare a fost îngreunată de faptul că Daniel Arnett nu avea telefonul mobil la el. În plus, anchetatorii nu cunoșteau traseul pe care medicul îl alesese pentru plimbarea cu bicicleta.
După mai bine de o zi de căutări, bărbatul a fost găsit mort, duminică, puțin după ora 14:00, în apropierea pășunii pentru vaci de la Tendercrop Farm.
Biroul procurorului districtual din comitatul Essex nu a făcut publică, până în acest moment, cauza decesului. Totuși, primele informații furnizate de anchetatori arată că nu au fost identificate indicii care să sugereze că medicul ar fi fost victima unei crime, potrivit informațiilor publicate de New York Post.
Cine era Daniel Arnett, cardiologul găsit fără viață la 44 de ani
Daniel Arnett era un specialist apreciat în domeniul cardiologiei și făcea parte din echipa medicală Beth Israel Lahey Health din anul 2021.
Conform profilului său profesional publicat pe platforma Doximity, medicul avea experiență în mai multe ramuri ale cardiologiei, printre care ecocardiografia, tomografia computerizată, cardiologia nucleară și prevenția bolilor cardiovasculare.
Parcursul său profesional a început la Universitatea din Colorado, unde a absolvit Facultatea de Medicină în 2013.
Ulterior, Daniel Arnett și-a continuat pregătirea medicală printr-un program de rezidențiat în medicină internă la Universitatea din Washington. A urmat apoi o specializare în boli cardiovasculare la University of Utah Health.
Moartea sa neașteptată, la numai 44 de ani, a transformat o simplă plimbare cu bicicleta într-o tragedie.