Bombă descoperită la o fabrică de etanol din Illinois. Zeci de locuitori au fost evacuați

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 nov. 2026, 18:55

Momente de tensiune într-o comunitate din statul american Illinois, după ce autoritățile au descoperit un dispozitiv exploziv într-o fabrică de etanol și alcool din orașul Peoria. Incidentul a determinat evacuarea obligatorie a locuitorilor și angajaților aflați pe o rază de aproximativ 1,6 kilometri în jurul unității industriale.

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