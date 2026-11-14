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Bombă descoperită la o fabrică de etanol din Illinois. Zeci de locuitori au fost evacuați

Bombă la o fabrică de etanol / Sursa foto - Arhivă

Bombă la o fabrică de etanol / Sursa foto - Arhivă

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 nov. 2026, 18:55

Momente de tensiune într-o comunitate din statul american Illinois, după ce autoritățile au descoperit un dispozitiv exploziv într-o fabrică de etanol și alcool din orașul Peoria. Incidentul a determinat evacuarea obligatorie a locuitorilor și angajaților aflați pe o rază de aproximativ 1,6 kilometri în jurul unității industriale.

Bomba a fost găsită la fabrica BioUrja Renewables, iar autoritățile au avertizat că amenințarea este reală. Descoperirea a avut loc vineri, într-o zi deja marcată de perturbări majore în Statele Unite, după ce Administrația Federală a Aviației (FAA) a dispus oprirea temporară a zborurilor la nivel național.

Bombă găsită la fabrica BioUrja Renewables. Evacuare pe o rază de un kilometru și jumătate

Poliția din Peoria a anunțat vineri, în jurul orei 19:05, că investighează o amenințare cu bombă la fabrica BioUrja Renewables. Ca măsură de precauție, autoritățile au cerut tuturor persoanelor care locuiesc sau lucrează într-un perimetru de o milă să părăsească zona până la noi instrucțiuni.

Perimetrul de evacuare a inclus atât cartiere din Peoria, cât și porțiuni din localitatea învecinată East Peoria. Pentru persoanele care aveau nevoie de adăpost temporar a fost pusă la dispoziție clădirea școlii Manual Academy.

Primarul orașului Peoria, Rita Ali, a confirmat gravitatea situației și a subliniat că nu este vorba despre o alarmă falsă.

„Este real - este un lucru real. Știm că este o amenințare reală. Știm că este o bombă”, a declarat aceasta, potrivit publicației The Guardian.

La rândul său, senatorul statal Dave Koehler a transmis că situația trebuie tratată cu maximă seriozitate, avertizând că incidentul a depășit stadiul unei simple amenințări.

Dispozitivul exploziv a fost neutralizat. Anchetatorii verifică dacă există și alte bombe

Sâmbătă dimineață, șeful poliției din Peoria, Brad Dixon, a anunțat că specialiștii au reușit să neutralizeze dispozitivul exploziv descoperit în incinta fabricii.

Cu toate acestea, operațiunea nu s-a încheiat. Echipele de intervenție și anchetatorii au continuat verificările în interiorul unității industriale, pentru a stabili dacă au fost amplasate și alte dispozitive.

Primarul Rita Ali a precizat că autoritățile nu pot exclude deocamdată existența unor noi pericole.

„Nu știm dacă mai există alte dispozitive”, a avertizat aceasta.

FBI s-a implicat în anchetă, iar Ryan Presley, reprezentant al instituției, a promis că agenții vor depune toate eforturile pentru identificarea persoanelor responsabile.

Acesta a afirmat că suspecții vor fi urmăriți „fără să contenească” și vor fi aduși în fața justiției.

Descoperirea bombei, într-o zi haotică în Statele Unite

Incidentul de la fabrica din Illinois a avut loc într-un moment extrem de agitat pentru Statele Unite. Tot vineri, Administrația Federală a Aviației a dispus o oprire temporară a zborurilor la nivel național, măsură care a rămas în vigoare aproximativ patru ore.

Decizia a provocat perturbări importante în transportul aerian, cu peste 11.000 de zboruri anulate sau întârziate.

În aceeași zi, un alt incident grav s-a produs pe fluviul Mississippi, în apropiere de New Orleans. Un tanc petrolier a lovit o navă de croazieră care era acostată, iar mai mulți pasageri au ajuns în apă după ce ambarcațiunea s-a răsturnat.

Persoanele aflate în apă au fost salvate, iar peste 30 de oameni au fost răniți. Nu au fost raportate decese în urma acestui accident.

Astfel, descoperirea dispozitivului exploziv din Peoria s-a adăugat unei serii de evenimente care au pus la încercare autoritățile americane pe parcursul zilei de vineri.

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