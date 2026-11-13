Rusia vrea să scoată pizza din cantinele școlare. Motivul invocat de Kremlin

O propunere apărută în Rusia a declanșat un conflict neașteptat cu Italia. Autoritățile de la Moscova iau în calcul eliminarea pizzei din meniurile cantinelor școlare, susținând că preparatul nu ar fi potrivit pentru alimentația copiilor și că nu respectă tradițiile culinare rusești. Inițiativa a provocat un val de reacții în Italia, unde bucătari celebri, oficiali și specialiști în nutriție au apărat unul dintre cele mai cunoscute preparate ale gastronomiei italiene.
Pizza se bucură de o popularitate ridicată în rândul tinerilor din Rusia. Ideea interzicerii sale în școli a pornit de la un grup de activiști care promovează alimentația sănătoasă și a fost preluată de Elena Iampolskaia, consilieră a președintelui rus.
Potrivit agenției ANSA, citată de Agerpres, aceasta a susținut că pizza nu ar trebui să se regăsească în meniurile instituțiilor de învățământ, deoarece nu ar fi benefică pentru sănătatea copiilor.
Oficialul rus a invocat și necesitatea promovării tradițiilor naționale, afirmând că grădinițele și școlile publice trebuie să urmeze politicile statului, inclusiv pe cele care urmăresc recuperarea și valorificarea elementelor considerate parte a identității rusești.
Italia reacționează dur după propunerea Moscovei
Inițiativa nu a rămas fără răspuns din partea italienilor. Gino Sorbillo, unul dintre cei mai cunoscuți maeștri pizzari din Napoli, a criticat vehement ideea și a catalogat-o drept o nebunie. Mai mult, acesta a anunțat că intenționează să pregătească o „Pizza pentru Rusia”, ca reacție la controversa declanșată de propunerea autorităților ruse.
Și ministrul italian al Agriculturii, Francesco Lollobrigida, a intervenit în dispută. Oficialul a susținut că pizza nu reprezintă un pericol pentru sănătate și a atras atenția că majoritatea produselor consumate în Rusia ar putea fi preparate chiar pe plan local.
„Pizza este un aliment sănătos, în orice caz, nu provoacă niciun rău deosebit”, a afirmat ministrul italian, care a adăugat că, în opinia sa, aproximativ 99% dintre pizzele produse și comercializate în Rusia sunt fabricate acolo.
Lollobrigida a criticat, totodată, acțiunile Rusiei, afirmând că „rușii fac multe lucruri greșite în acest moment”.
Specialiștii italieni spun că pizza poate fi inclusă într-un meniu școlar echilibrat
În apărarea preparatului tradițional a intervenit și Societatea Italiană pentru Medicina Mediului (SIMA). Reprezentanții organizației susțin că pizza poate fi inclusă fără probleme într-un program alimentar destinat elevilor, dacă este pregătită cu ingrediente de calitate, conține o cantitate moderată de sare și este servită în porții adaptate vârstei copiilor.
Alessandro Miani, președintele SIMA, a oferit ca exemplu pizza Margherita, realizată din roșii, mozzarella și ulei de măsline extravirgin. Potrivit acestuia, preparatul poate deveni o variantă potrivită pentru masa de prânz, dacă este însoțit de legume proaspete, un fruct și apă.
Specialiștii consideră că valoarea nutritivă a unui meniu nu depinde exclusiv de denumirea preparatului, ci mai ales de ingredientele folosite, cantitățile oferite și diversitatea alimentelor consumate.
Pizza Margherita, recomandată ca alternativă în meniurile copiilor
Argumentele italienilor sunt susținute și de recomandările Consiliului pentru Cercetare și Economie Agricolă (CREA). Instituția indică pizza drept una dintre variantele care pot fi luate în considerare în alimentația copiilor și adolescenților, cu condiția ca porțiile să fie adaptate diferitelor categorii de vârstă.
Astfel, pizza ar putea fi introdusă periodic în meniurile cantinelor, ca alternativă la preparatele pe bază de paste, orez, pâine sau cartofi. O porție de Margherita, servită alături de legume și fructe proaspete, ar putea face parte dintr-un prânz echilibrat.
Asociația pentru Pizza Napolitană cere oprirea „războiului” împotriva preparatului italian
Antonio Pace, președintele Asociației pentru Adevărata Pizza Napolitană (AVPN), a transmis la rândul său un mesaj în apărarea produsului considerat simbol al gastronomiei italiene.
Acesta a subliniat că pizza este asociată cu bucuria și apropierea dintre oameni, iar atunci când este preparată respectând rețeta tradițională napolitană poate face parte dintr-o alimentație sănătoasă.
Reprezentantul asociației a făcut apel la încetarea disputelor legate de acest preparat, pe care l-a descris drept un simbol al păcii și fraternității.
Deocamdată, propunerea privind eliminarea pizzei din cantinele școlare rusești a stârnit o controversă internațională, transformând un preparat popular într-un subiect de dispută între Moscova și Roma.