Spital din Kiev, lovit în apropierea Ambasadei României. Nouă morți în urma atacurilor rusești din Ucraina

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 nov. 2026, 14:26

Un nou val de atacuri rusești a lovit Ucraina, lăsând în urmă cel puțin nouă morți și numeroși răniți. Printre persoanele care și-au pierdut viața se numără un adolescent de 17 ani, ucis într-un atac asupra unei zone rezidențiale din Zaporojie. La Kiev, resturile unei drone au provocat un incendiu la un spital aflat în apropierea Ambasadei României, unde trei persoane au fost rănite, iar zeci de oameni au fost evacuați. Rusia a lansat 117 drone asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri, 12 spre 13 noiembrie.

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