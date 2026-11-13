NATO riscă să rămână fără combustibil pentru avioane în cazul unui război cu Rusia. Avertismentul experților

Forțele NATO s-ar putea confrunta cu o criză gravă de combustibil pentru avioane în cazul unui război de amploare în Europa. Avertismentul apare într-un studiu elaborat de Centrul de Excelență NATO pentru Securitate Energetică, potrivit căruia închiderea rafinăriilor de petrol și reducerea capacităților de producție din Europa au creat vulnerabilități importante pentru apărarea continentului. În cel mai pesimist scenariu analizat de cercetători, nici măcar preluarea tuturor rezervelor civile de combustibil nu ar fi suficientă pentru a acoperi necesarul militar.
Studiul, publicat în septembrie 2026, analizează capacitatea statelor europene membre NATO de a-și asigura necesarul de combustibil militar în următoarele decenii. Cercetătorii au luat în calcul inclusiv scenariul unui conflict major cu Rusia, care ar implica mobilizarea forțelor europene și desfășurarea unor contingente importante din America de Nord. Concluziile arată că, într-o asemenea situație, necesarul de combustibil pentru aeronavele Alianței ar putea depăși cantitățile disponibile.
Avertismentul vine în contextul în care riscul unei confruntări între Rusia și NATO a devenit o temă importantă pentru liderii europeni. Statele membre investesc miliarde de euro în avioane militare, tancuri, rachete și drone, însă autorii studiului atrag atenția că aceste echipamente depind de existența unor surse sigure de combustibil. Lipsa acestuia ar putea deveni unul dintre principalele obstacole în desfășurarea operațiunilor militare.
Europa a pierdut aproximativ un sfert dintre rafinăriile sale. Ce legătură are tranziția energetică
Una dintre vulnerabilitățile identificate de cercetători este reducerea capacității de rafinare a petrolului în Europa. Politicile de decarbonizare adoptate de Uniunea Europeană și de alte state aliate au încurajat dezvoltarea energiei regenerabile și reducerea consumului de combustibili fosili. În paralel, mai multe rafinării și-au încetat activitatea, inclusiv unități pe care armatele statelor NATO se bazează pentru aprovizionarea cu motorină și combustibil pentru avioane, conform Politico.
Potrivit datelor furnizate de FuelsEurope și de Comisia Europeană, aproximativ un sfert dintre rafinăriile de petrol din Europa s-au închis începând din 2009. Continentul a pierdut astfel capacități de rafinare de milioane de barili pe zi, iar în prezent mai există aproximativ 70 de rafinării operaționale capabile să producă combustibil pentru aviație. La nivelul Uniunii Europene, capacitatea de rafinare a scăzut cu aproximativ 10% în ultimii 20 de ani. Bruxellesul încearcă să identifice soluții pentru consolidarea acestui sector, în condițiile în care reducerea producției are implicații inclusiv pentru apărare. Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a atras atenția asupra acestei probleme.
Scenariul unui război cu Rusia: nici toate rezervele civile de combustibil nu ar fi suficiente
Cercetătorii au analizat un scenariu în care un atac asupra unui stat membru NATO ar determina invocarea Articolului 5 din Tratatul Alianței Nord-Atlantice. Acesta prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților. În scenariul studiat, conflictul ar presupune și desfășurarea în Europa a unui număr important de forțe militare din America de Nord.
Potrivit concluziilor cercetării, începând cu jumătatea anilor 2030, Europa ar putea ajunge într-o situație în care restricționarea consumului civil de combustibil nu ar mai fi suficientă pentru a acoperi cererea militară.
În cel mai nefavorabil scenariu analizat, deficitul de combustibil pentru aviație ar putea ajunge la 50 de milioane de tone până în 2050. Studiul reprezintă însă o evaluare independentă a centrului de cercetare cu sediul la Vilnius, în Lituania, și nu reflectă o poziție oficială a Alianței.
Mark Rutte recunoaște vulnerabilitatea NATO. Ce soluții sunt propuse pentru evitarea unei crize
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a abordat problema în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, recunoscând că reducerea numărului de rafinării reprezintă un motiv de îngrijorare pentru Alianță în eventualitatea unui război cu Rusia.
Autorii studiului susțin însă că o asemenea criză poate fi evitată dacă statele membre iau măsuri din timp. Printre soluțiile propuse se numără păstrarea capacităților strategice de rafinare, extinderea rezervelor de combustibil și accelerarea producției de combustibili alternativi pentru aviație. Cercetătorii recomandă, de asemenea, diversificarea surselor de import, reducerea dependenței de un număr restrâns de furnizori și eficientizarea consumului militar de combustibil. Pregătirea unor mecanisme prin care consumul civil să poată fi gestionat în situații de criză reprezintă o altă măsură luată în calcul.
Concluziile studiului arată că Europa dispune de resurse pentru a-și asigura necesarul militar în majoritatea scenariilor analizate, însă un conflict de amploare ar putea pune sistemul de aprovizionare sub o presiune mult mai mare. Următorul deceniu este considerat esențial pentru consolidarea rezervelor și a capacităților de producție de care depinde apărarea continentului.