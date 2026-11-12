Tragedie în Turcia: patru militari au murit după prăbușirea unui elicopter

Patru militari turci și-au pierdut viața în urma unui accident aviatic produs în estul Turciei. Un elicopter militar de tip S-70 s-a prăbușit în apropiere de Malatya, iar cauzele care au dus la producerea tragediei nu au fost stabilite deocamdată.
Informația a fost confirmată joi de Ministerul Apărării de la Ankara, care a transmis că toate cele patru persoane aflate la bord au murit. După localizarea epavei, echipele de intervenție au început operațiunile la locul prăbușirii.
Ministerul Apărării din Turcia a confirmat moartea celor patru militari
Anunțul privind accidentul a fost făcut de oficialii turci printr-un comunicat publicat pe platforma X. Reprezentanții Ministerului Apărării au transmis un mesaj de condoleanțe și au confirmat decesul celor patru militari.
„Patru dintre eroicii noștri camarazi de arme au murit când elicopterul nostru S-70 s-a prăbușit la Malatya din motive care nu au fost încă stabilite”, se arată în comunicatul instituției.
Potrivit aceleiași surse, epava aparatului de zbor a fost găsită, iar operațiunile de salvare au fost declanșate imediat. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre circumstanțele în care s-a produs accidentul.
Turcia are una dintre cele mai puternice armate din NATO
Turcia deține a doua cea mai mare armată din cadrul NATO și participă la operațiuni militare în regiune. Forțele sale sunt desfășurate oficial în Irak și Siria, în cadrul unor misiuni prezentate de Ankara drept operațiuni antiteroriste.
Pe teritoriul turc nu au mai avut loc confruntări armate de amploare de la încheierea rebeliunii kurde, în contextul procesului de pace inițiat în 2024 între statul turc și Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK).
Ancheta urmează să stabilească motivele pentru care elicopterul S-70 s-a prăbușit în zona Malatya.