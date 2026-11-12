Tragedie în Turcia: patru militari au murit după prăbușirea unui elicopter

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 nov. 2026, 23:17

Patru militari turci și-au pierdut viața în urma unui accident aviatic produs în estul Turciei. Un elicopter militar de tip S-70 s-a prăbușit în apropiere de Malatya, iar cauzele care au dus la producerea tragediei nu au fost stabilite deocamdată.

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