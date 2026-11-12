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Jaf armat la un magazin de diamante din Paris. Patru indivizi înarmați cu Kalașnikovuri au fugit pe motociclete VIDEO

Magazin de bijuterii Paris/ Profimedia

Magazin de bijuterii Paris/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 nov. 2026, 14:50

Un jaf armat a avut loc joi dimineață, 12 noiembrie, la magazinul de diamante "De Beers", situat pe rue de la Paix, în apropiere de Place Vendôme, una dintre cele mai cunoscute zone de lux din Paris. Patru indivizi mascați și înarmați cu puști automate de tip Kalașnikov au pătruns în magazin și au fugit după doar câteva minute. Informațiile au fost publicate inițial de Europe 1 și confirmate, ulterior, de Le Figaro.

Jaful s-a produs la puțin timp după ora locală 11:00 (12:00, ora României). Cei patru atacatori purtau cagule și aveau asupra lor arme lungi, de tip pușcă automată Kalașnikov, relatează Le Figaro.

Aceștia au acționat rapid, reușind să părăsească magazinul în doar câteva minute.

A fost foarte rapid, două-trei minute cel mult,

a declarat pentru Le Figaro Fabien Bogais,, delegat sindical al Alliance Police 75.

Angajații magazinului, în stare de șoc. Ce s-a întâmplat cu atacatorii?

Nicio persoană nu a fost rănită în timpul jafului, însă angajații magazinului au fost puternic afectați de incident.

Angajații sunt în stare de șoc,

a precizat reprezentantul sindicatului polițiștilor.

După comiterea jafului, cei patru suspecți au fugit de la fața locului cu două motociclete, fără să fie urmăriți de poliție.

Sunt fugari. Serviciile Poliției Judiciare au fost sesizate,

a mai spus Fabien Bogais, care și-a exprimat regretul față de faptul că atacatorii au reușit să dispară.

Potrivit reprezentantului sindical, magazinul "De Beers" a mai fost vizat de jafuri, astfel de incidente având loc în mod repetat, în special în perioada sărbătorilor.

La momentul publicării acestei știri, valoarea prejudiciului nu a fost încă stabilită.

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