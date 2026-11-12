Jaf armat la un magazin de diamante din Paris. Patru indivizi înarmați cu Kalașnikovuri au fugit pe motociclete VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 nov. 2026, 14:50

Un jaf armat a avut loc joi dimineață, 12 noiembrie, la magazinul de diamante "De Beers", situat pe rue de la Paix, în apropiere de Place Vendôme, una dintre cele mai cunoscute zone de lux din Paris. Patru indivizi mascați și înarmați cu puști automate de tip Kalașnikov au pătruns în magazin și au fugit după doar câteva minute. Informațiile au fost publicate inițial de Europe 1 și confirmate, ulterior, de Le Figaro.

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