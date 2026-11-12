Benzina și motorina, raționalizate din nou în Rusia. Rosneft impune limite la alimentare după atacurile asupra rafinăriilor

Publicat 12 nov. 2026, 14:14 Actualizat 12 nov. 2026, 14:20

Compania petrolieră rusă Rosneft a reintrodus limite la vânzarea carburanților în benzinăriile sale din mai multe regiuni ale Rusiei, pe fondul problemelor de aprovizionare provocate de seria de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol. Restricțiile prevăd cantități maxime de benzină și motorină care pot fi cumpărate pentru fiecare autovehicul, iar autoritățile regionale confirmă aplicarea măsurilor în mai multe zone ale țării, relatează publicația The Moscow Time, pe Telegram.

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