Benzina și motorina, raționalizate din nou în Rusia. Rosneft impune limite la alimentare după atacurile asupra rafinăriilor

Compania petrolieră rusă Rosneft a reintrodus limite la vânzarea carburanților în benzinăriile sale din mai multe regiuni ale Rusiei, pe fondul problemelor de aprovizionare provocate de seria de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol. Restricțiile prevăd cantități maxime de benzină și motorină care pot fi cumpărate pentru fiecare autovehicul, iar autoritățile regionale confirmă aplicarea măsurilor în mai multe zone ale țării, relatează publicația The Moscow Time, pe Telegram.
Potrivit publicației NGS24.ru - un site de știri și portal mediu local din Rusia, dedicat orașului Krasnoiarsk și Ținutului Krasnoiarsk, informația a fost anunțată de Ministerul Dezvoltării Economice din regiunea Zabaikalski, unde au fost reintroduse restricțiile la alimentarea cu combustibil.
În regiunea Zabaikalski, la benzinăriile companiei nu pot fi cumpărați mai mult de 50 de litri de carburant pentru fiecare autovehicul. De asemenea, vânzarea combustibilului în recipiente și canistre este interzisă.
Restricțiile au intrat în vigoare în capitala regiunii începând cu 8 noiembrie. Rosneft eliminase anterior toate limitele de comercializare a carburanților la 23 octombrie.
În ce alte regiuni au mai fost instituite restricții
Măsuri similare au fost introduse și în Republica Buriatia, unde restricțiile vizează atât benzina, cât și motorina. Informația a fost confirmată de vicepremierul regional Evgheni Korkin, potrivit unui articol publicat pe 9 noiembrie de publicația Meduza și Anadolu Agency.
Potrivit oficialului rus, limitele de alimentare sunt următoarele:
în orașe: maximum 30 de litri de benzină și 50 de litri de motorină pentru fiecare autovehicul.
pe drumurile de tranzit: maximum 50 de litri de benzină și 200 de litri de motorină.
Situații similare sunt semnalate și în regiunea Krasnoiarsk. Publicația locală Prospekt Mira relatează că restricțiile au fost introduse la benzinăriile Rosneft din Lesosibirsk, iar, ulterior, au fost semnalate și în orașul Krasnoiarsk. În acest din urmă caz, la plata combustibilului la casă, cantitatea eliberată nu poate depăși 30 de litri pentru fiecare autovehicul, potrivit informațiilor publicate de NGS24.ru.
Restricțiile au fost confirmate și în orașul Novosibirsk și în regiunea cu același nume. Ministerul regional al Dezvoltării Economice a confirmat introducerea limitelor la benzinăriile Rosneft, potrivit publicației FedPress. Cu o zi înainte, măsuri similare fuseseră anunțate și în Republica Karelia.
Reintroducerea restricțiilor vine după o serie de atacuri ale forțelor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, care au afectat aprovizionarea cu produse petroliere în mai multe regiuni ale țării.