Trump și Putin, negocieri pentru viitorul Europei? Propunerea care ar putea schimba securitatea continentului

Statele Unite au propus Rusiei să elaboreze un nou acord de securitate pentru Europa, care să țină cont de preocupările Moscovei și să stabilească măsuri reciproce pentru reducerea tensiunilor cu statele europene. Informația a fost dezvăluită de publicația americană Axios, care citează două surse familiarizate cu discuțiile. Propunerea ar fi fost făcută în cadrul negocierilor privind războiul din Ucraina, desfășurate la Abu Dhabi, iar subiectul urmează să fie reluat de emisarii lui Donald Trump în întâlnirea cu Vladimir Putin de la Moscova.
Potrivit surselor citate de Axios, un nou acord de securitate între Rusia și Europa ar putea deveni unul dintre subiectele importante ale negocierilor privind viitorul relațiilor dintre Moscova și Occident. Implementarea unui asemenea document ar fi însă posibilă numai după încheierea războiului din Ucraina.
Trump le-a cerut rușilor să pregătească un nou proiect de securitate pentru Europa
În timpul discuțiilor de la Abu Dhabi, reprezentanții Rusiei au susținut că războiul pe scară largă din Ucraina a început pe fondul refuzului administrației fostului președinte american Joe Biden de a răspunde unei scrisori trimise de Vladimir Putin. În documentul respectiv, liderul de la Kremlin își exprima preocupările privind securitatea Rusiei.
Ca reacție la această poziție, Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii speciali ai președintelui Donald Trump, au propus delegației ruse să elaboreze un nou proiect de acord care să includă preocupările și cerințele Moscovei în materie de securitate.
Documentul ar urma să precizeze și ce „măsuri simetrice” este dispusă Rusia să adopte pentru reducerea tensiunilor în relația cu statele europene.
Reprezentanții administrației Trump au insistat, de asemenea, ca țările europene să participe la negocieri, astfel încât discuțiile privind noua arhitectură de securitate să se desfășoare într-un cadru mai larg.
Witkoff și Kushner urmează să discute cu Putin la Moscova
Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova, pe 12 noiembrie. Potrivit surselor Axios, cei doi intenționează să readucă în discuție propunerea privind un nou acord de securitate între Rusia și Europa.
Un astfel de document nu ar putea fi însă pus în aplicare înainte de încheierea războiului din Ucraina, a precizat una dintre sursele publicației americane.
Miza negocierilor este legată și de viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina. Kievul dorește să știe ce mecanisme vor funcționa după încheierea conflictului, în timp ce Moscova este interesată de condițiile de securitate care ar urma să fie stabilite în regiune.
„[Președintele ucrainean Volodimir] Zelenski nu va fi de acord cu un acord până când nu va ști ce se va întâmpla în continuare cu garanțiile de securitate. Putin vrea să știe și asta. De aceea, problema securității este atât de importantă”, a explicat sursa citată de Axios.
Rusia cere un nou sistem de securitate în Europa, după modelul Ialta și Potsdam
Ideea unei noi arhitecturi de securitate europene nu este una nouă pentru Moscova. Vladimir Medinski, consilier al președintelui rus și șeful delegației Moscovei la negocierile cu Ucraina, a declarat anterior că obiectivul Rusiei este crearea unui sistem de securitate cuprinzător pentru Europa.
Oficialul rus a descris proiectul drept un posibil „nou Ialta și un Potsdam modern”, construit în spiritul Acordurilor de la Helsinki din 1975, dar adaptat realităților geopolitice actuale.
Potrivit lui Medinski, un asemenea sistem ar trebui să fie echitabil și să țină cont de interesele tuturor părților. El a susținut că realizarea acestui obiectiv ar putea garanta pacea în Europa pentru mai multe decenii sau chiar secole.
Referirile la conferințele de la Ialta și Potsdam sunt semnificative: acestea au contribuit la stabilirea ordinii internaționale de după cel de-Al Doilea Război Mondial, inclusiv prin delimitarea sferelor de influență ale marilor puteri.
Lavrov vorbește despre o nouă arhitectură de securitate în Eurasia
La rândul său, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova deține deja un document de poziție care prezintă viziunea sa asupra unei noi arhitecturi de securitate în Eurasia.
Șeful diplomației ruse și-a exprimat speranța că Statele Unite vor continua dialogul cu Rusia pentru identificarea unui echilibru al intereselor, în condițiile în care securitatea niciunei părți nu ar trebui afectată.
Declarațiile lui Lavrov indică faptul că Moscova dorește ca discuțiile cu Washingtonul să depășească problema războiului din Ucraina și să includă o reorganizare mai amplă a relațiilor de securitate dintre Rusia și Occident.
Ursula von der Leyen: Europa va discuta noua arhitectură de securitate după războiul din Ucraina
Poziția Uniunii Europene este însă mai rezervată. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că Europa va începe discuțiile privind o nouă arhitectură de securitate numai după încheierea războiului din Ucraina.
Această poziție evidențiază una dintre principalele dificultăți ale negocierilor: în timp ce Rusia dorește discutarea unor garanții de securitate mai ample, statele europene consideră că viitorul sistem de securitate nu poate fi stabilit înainte de clarificarea situației din Ucraina.
Un eventual acord între Washington și Moscova ar avea, prin urmare, implicații directe pentru NATO, securitatea Europei și viitorul garanțiilor acordate Ucrainei.