Trump și Putin, negocieri pentru viitorul Europei? Propunerea care ar putea schimba securitatea continentului

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 nov. 2026, 09:52

Statele Unite au propus Rusiei să elaboreze un nou acord de securitate pentru Europa, care să țină cont de preocupările Moscovei și să stabilească măsuri reciproce pentru reducerea tensiunilor cu statele europene. Informația a fost dezvăluită de publicația americană Axios, care citează două surse familiarizate cu discuțiile. Propunerea ar fi fost făcută în cadrul negocierilor privind războiul din Ucraina, desfășurate la Abu Dhabi, iar subiectul urmează să fie reluat de emisarii lui Donald Trump în întâlnirea cu Vladimir Putin de la Moscova.

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