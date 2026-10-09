Vladimir Putin lansează noi amenințări la adresa NATO. ”Folosim toate forțele dacă e amenințat Kaliningradul”

Publicat 9 oct. 2026, 12:07 Actualizat 9 oct. 2026, 12:16 Sursă Realitatea PLUS

Vladimir Putin lansează un nou avertisment la adresa NATO, amenințând că Rusia va folosi ”toate forțele și mijloacele” de care dispune în cazul în care Kaliningradul va fi amenințat. Declarația liderului de la Kremlin vine pe fondul tensiunilor dintre Moscova și Occident și readuce în prim-plan riscurile unei escaladări în regiunea strategică de la Marea Baltică.

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