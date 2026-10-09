Vladimir Putin lansează noi amenințări la adresa NATO. ”Folosim toate forțele dacă e amenințat Kaliningradul”

Vladimir Putin lansează un nou avertisment la adresa NATO, amenințând că Rusia va folosi ”toate forțele și mijloacele” de care dispune în cazul în care Kaliningradul va fi amenințat. Declarația liderului de la Kremlin vine pe fondul tensiunilor dintre Moscova și Occident și readuce în prim-plan riscurile unei escaladări în regiunea strategică de la Marea Baltică.
Ana Maria Păcuraru: ”Pace cu o mână, amenințare nucleară cu cealaltă”
”Acesta este mesajul pe care Moscova îl transmite în aceste zile Europei. Liderul de la Kremlin vorbește despre coexistență pașnică, dar avertizează că Rusia va folosi toate mijloacele, inclusiv arma nucleară, dacă Kaliningradul ar fi amenințat”, a declarat Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii ”Miza Zilei”.
Kaliningrad este o enclavă rusă situată la Marea Baltică, între Polonia și Lituania, două state membre NATO. Teritoriul are o importanță strategică majoră pentru Moscova, găzduind infrastructură militară și reprezentând un punct-cheie al prezenței Rusiei în regiunea baltică, în apropierea granițelor Alianței Nord-Atlantice.
Ana Maria Păcuraru: ”Diplomația rusă acuză Alianța că joacă periculos în Marea Baltică”
”În paralel, diplomația rusă acuză Alianța că joacă periculos în Marea Baltică. Nu este o contradicție, ci o strategie. Întâi sperii publicul european, apoi îi oferi varianta rezonabilă. Ținta finală este sprijinul pentru Ucraina. Dincolo de retorică, cifrele arată o Rusie sub presiune. Bugetul militar urcă la aproape 7% din PIB, iar cheltuielile civile scad, în termeni reali, cu circa 15%. Sistemul de recrutare plătită și-a atins deja limitele. Kremlinul ridică tonul pentru că are nevoie de rezultate rapide înainte ca timpul să lucreze împotriva lui. Iar pentru România, mesajul nu este unul îndepărtat, pentru că Moscova amenință centrele de decizie din toate statele NATO. Bucureștiul se află pe această listă”, a mai spus realizatoarea TV.