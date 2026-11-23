Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat survolarea neautorizată a teritoriului Republicii Moldova de către o dronă venită dinspre regiunea Odesa. Aparatul a dispărut de pe radare în apropierea Centralei Electrice de la Cuciurgan, iar administrația separatistă de la Tiraspol a anunțat o explozie în zonă.
O dronă de atac a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în seara zilei de 23 noiembrie 2026, după ce a intrat pe teritoriul țării dinspre regiunea Odesa, Ucraina. Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat incidentul și a precizat că aparatul de zbor fără pilot s-a deplasat spre regiunea transnistreană, unde a dispărut de pe sistemele de supraveghere în apropierea Centralei Electrice de la Cuciurgan.
Informația a fost transmisă de autoritățile moldovene, care au precizat și ora la care a fost detectată încălcarea spațiului aerian. Separat, administrația separatistă de la Tiraspol a confirmat producerea unei explozii în apropierea orașului Dnestrovsc, însă a susținut că aceasta ar fi fost provocată de o butelie de aragaz.
Ministerul Apărării de la Chișinău confirmă survolarea neautorizată
Potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova, drona a fost detectată luni, 23 noiembrie, la ora 18:44, în timp ce traversa spațiul aerian național fără autorizație. Aparatul a venit din direcția localității Grădinița, din regiunea Odesa, și s-a îndreptat spre localitatea Nezavertailovka, aflată în regiunea transnistreană.
Autoritățile au precizat că drona a dispărut ulterior de pe sistemele de monitorizare în zona din apropierea Centralei Electrice de la Cuciurgan.
„Sistemul național integrat de monitorizare informează că, la 23 noiembrie 2026, ora 18:44, a fost înregistrată survolarea neautorizată a spațiului aerian național de către o dronă de atac, care a pătruns din direcția localității Grădinița, regiunea Odesa, Ucraina, în direcția localității Nezavertailovka, din segmentul transnistrean.
Ulterior, drona a dispărut de pe sistemele de supraveghere în zona din proximitatea Centralei Electrice de la Cuciurgan”, a transmis Ministerul Apărării din țara vecină.
Tiraspolul confirmă o explozie în apropiere de Dnestrovsc
Incidentul a fost urmat de informații privind căderea și explozia unei drone în apropierea orașului Dnestrovsc, din regiunea transnistreană. Administrația separatistă de la Tiraspol a confirmat că în zonă s-a produs o explozie, dar a oferit o explicație diferită față de ipoteza unei drone prăbușite.
Potrivit reprezentanților administrației separatiste, deflagrația ar fi fost provocată de o butelie de aragaz. Informația nu clarifică însă ce s-a întâmplat cu drona care, potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, a dispărut de pe radare în apropierea Centralei Electrice de la Cuciurgan.