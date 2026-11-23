Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 nov. 2026, 23:56

Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat survolarea neautorizată a teritoriului Republicii Moldova de către o dronă venită dinspre regiunea Odesa. Aparatul a dispărut de pe radare în apropierea Centralei Electrice de la Cuciurgan, iar administrația separatistă de la Tiraspol a anunțat o explozie în zonă.

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