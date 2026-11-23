Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 nov. 2026, 23:43

Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat luni că refuzul de a permite Ucrainei să adere la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în 2008 a reprezentat o greșeală, relatează agenția de presă dpa.

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