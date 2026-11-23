Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat luni că refuzul de a permite Ucrainei să adere la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în 2008 a reprezentat o greșeală, relatează agenția de presă dpa.
În cadrul unei conferințe de presă susținute luni, la Berlin, alături de secretarul general NATO, Mark Rutte, cancelarul german Friedrich Merz a fost întrebat dacă împărtășește opinia președintelui francez Emmanuel Macron, potrivit căreia a venit momentul să fie relansată discuția privind aderarea Ucrainei la NATO.
Merz a declarat că, privind retrospectiv, a fost o greșeală faptul că nu a fost acceptată propunerea Statelor Unite, prezentată la summitul NATO din 2008, desfășurat la București, privind admiterea Ucrainei în Alianță.
Angela Merkel își apără decizia privind Ucraina din 2008
La sfârșitul anului 2024, fostul cancelar german Angela Merkel și-a apărat politica privind Ucraina, în special decizia de a nu susține pregătirea aderării acestei țări la Alianța Nord-Atlantică în cadrul summitului de la București din 2008.
Fostul cancelar a precizat că și-a menținut convingerea că decizia de atunci a fost corectă, subliniind că, la acel moment, o mare parte a populației ucrainene se opunea aderării la NATO.
Macron și Merz susțin reluarea discuțiilor privind aderarea Ucrainei la NATO
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat recent că dorește redeschiderea discuțiilor privind aderarea Ucrainei la NATO.
Friedrich Merz a descris poziția liderului francez drept „logică”, apreciind că aceasta este în concordanță cu garanțiile de securitate de care Ucraina are nevoie și care ar urma să îi fie oferite după încheierea războiului.
Cancelarul german a subliniat că aceste garanții ar trebui să fie ”garanții de securitate de tip Articolul 5”. Potrivit acestui articol din Tratatul NATO, un atac armat împotriva unuia sau mai multor state membre este considerat un atac împotriva tuturor membrilor Alianței.
Astfel de garanții de securitate ar fi ”foarte aproape” de aderarea la NATO, a remarcat Merz.