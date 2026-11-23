Donald Trump amenință din nou Iranul. Președintele SUA a declarat duminică, într-un interviu acordat postului Fox News, că ar putea ordona noi lovituri împotriva Teheranului dacă nu se va ajunge la un acord, însă o eventuală decizie ar putea fi amânată până anul viitor.
Trump acuză Iranul tergiversează negocierile
După înfrângerea republicanilor în ambele camere ale Congresului, administraţia Trump a susţinut că blocada navală şi sancţiunile economice impuse Iranului încep să-şi arate efectele. Preşedintele a recunoscut că acest conflict a influenţat rezultatele electorale, dar a dat asigurări că nu îşi va schimba strategia.
Duminică, într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a amânat pentru anul viitor orice decizie privind eventuale noi atacuri, pe care se declară pregătit să le ordone în lipsa unui acord cu Teheranul.
Deşi a confirmat că negocierile indirecte continuă, preşedintele american i-a acuzat pe oficialii iranieni că tergiversează discuţiile şi a afirmat că Teheranul s-a arătat mai agresiv după alegeri.
Statele Unite menţin blocada navală asupra porturilor iraniene, în timp ce tensiunile rămân ridicate în strâmtoarea Ormuz.
Trump ameninţă cu scufundarea navelor iraniene
Preşedintele american se aşteaptă ca schimburile de lovituri dintre forţele americane şi cele iraniene să continue şi a provocat Teheranul să încerce să forţeze blocada.
În contextul reizbucnirii manifestaţiilor antiguvernamentale în mai multe oraşe iraniene, președintele american le-a transmis protestatarilor: ”Continuaţi să manifestaţi”.