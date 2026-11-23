Publicat 23 nov. 2026, 18:05 Actualizat 23 nov. 2026, 18:06

Donald Trump amenință din nou Iranul. Președintele SUA a declarat duminică, într-un interviu acordat postului Fox News, că ar putea ordona noi lovituri împotriva Teheranului dacă nu se va ajunge la un acord, însă o eventuală decizie ar putea fi amânată până anul viitor.

Distribuie articolul