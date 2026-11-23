Panică la un concert susținut de rapperul american Don Toliver, în Manchester, după ce o substanță necunoscută a fost eliberată în mijlocul mulțimii. Peste 12.000 de spectatori au fost evacuați duminică seară, 22 noiembrie, de la arena Co-op Live, după ce mai multe persoane au început să acuze iritații la nivelul ochilor și dificultăți de respirație. Peste 50 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, iar unul a fost transportat la spital. Poliția a declarat incident major și a început o anchetă pentru a stabili ce substanță a provocat simptomele.
Peste 12.000 de oameni, evacuați de urgență de la concertul lui Don Toliver
Incidentul s-a produs duminică seară, la arena Co-op Live din Manchester, unde peste 12.000 de persoane participau la concertul rapperului american Don Toliver. În timpul spectacolului, mai mulți spectatori au început să se simtă rău, acuzând iritații la nivelul ochilor și probleme respiratorii. Poliția din Manchester a fost alertată de reprezentanții arenei puțin după ora locală 22:00. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție, iar autoritățile au declarat incident major pentru a coordona operațiunea de evacuare și acordarea asistenței medicale.
Spectatorii au început să părăsească arena în condiții de siguranță, sub supravegherea echipajelor de intervenție. Poliția a confirmat ulterior că toate cele peste 12.000 de persoane prezente la eveniment au fost evacuate. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare surprind momentele de după incident, când mai mulți participanți ies din sală tușind și acoperindu-și gura.
Peste 50 de persoane au avut nevoie de medici. Una a fost transportată la spital
Serviciul regional de ambulanță North West Ambulance Service a anunțat că peste 50 de persoane au fost evaluate și au primit îngrijiri medicale la fața locului. O parte dintre acestea prezentau iritații oculare și simptome respiratorii, după expunerea la substanța necunoscută. Una dintre persoanele afectate a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare. La arenă au intervenit inclusiv echipe specializate în gestionarea incidentelor care implică substanțe periculoase.
Ca măsură de precauție, salvatorii au efectuat și proceduri de decontaminare, pentru a limita eventualele efecte ale expunerii. Persoanele care au participat la concert și au început să se simtă rău după ce au părăsit arena au fost sfătuite să solicite asistență medicală.
Poliția suspectează că ar fi fost eliberat gaz lacrimogen. Substanța nu a fost identificată
Primele informații transmise de polițiști indicau posibilitatea ca în mulțime să fi fost eliberat gaz lacrimogen. Ulterior, autoritățile au precizat că este vorba despre o substanță necunoscută, a cărei natură urmează să fie stabilită în cadrul anchetei. Poliția încearcă să afle cum a ajuns substanța în arenă și în ce împrejurări a fost eliberată.
Steph Parker, reprezentantă a conducerii poliției din Manchester, a explicat că prioritatea echipelor de intervenție a fost siguranța celor prezenți la concert. Aceasta a precizat că declararea incidentului major a permis mobilizarea rapidă și coordonarea serviciilor de urgență. Autoritățile britanice continuă verificările pentru identificarea substanței și stabilirea cauzelor incidentului.
Mărturia unui spectator. Oamenii au început să fugă, iar artistul a părăsit scena
Unul dintre participanții la concert, Joey Howe, a povestit că a observat un număr mare de spectatori îndreptându-se spre ieșiri, înainte să înțeleagă ce se întâmplă. Potrivit acestuia, Don Toliver tocmai terminase o piesă, când luminile s-au aprins, iar artistul a părăsit scena. În același timp, oamenii au început să se îndepărteze de zona centrală a arenei. Spectatorul a relatat că a simțit un miros asemănător unui gaz, iar în acel moment și-a dat seama că se întâmplase ceva neobișnuit.
Pe culoarele arenei, acesta a observat persoane care alergau, echipaje medicale, oameni aflați în scaune cu rotile și spectatori care primeau oxigen.
Organizatorii concertului colaborează cu poliția pentru stabilirea cauzelor
Reprezentanții arenei Co-op Live au confirmat că a avut loc un incident în mijlocul publicului și au anunțat că lucrează împreună cu poliția din Manchester pentru a identifica exact cauza. Conducerea arenei a transmis că siguranța spectatorilor rămâne prioritară și că vor fi oferite informații suplimentare după clarificarea împrejurărilor. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au stabilit deocamdată ce substanță a fost eliberată în timpul concertului și cine este responsabil pentru incident.