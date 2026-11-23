Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 nov. 2026, 13:03

Panică la un concert susținut de rapperul american Don Toliver, în Manchester, după ce o substanță necunoscută a fost eliberată în mijlocul mulțimii. Peste 12.000 de spectatori au fost evacuați duminică seară, 22 noiembrie, de la arena Co-op Live, după ce mai multe persoane au început să acuze iritații la nivelul ochilor și dificultăți de respirație. Peste 50 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, iar unul a fost transportat la spital. Poliția a declarat incident major și a început o anchetă pentru a stabili ce substanță a provocat simptomele.

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