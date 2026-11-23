Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 nov. 2026, 08:07

Haos în transportul aerian din Belgia, luni, 23 noiembrie. O grevă națională împotriva măsurilor de austeritate ale Guvernului a dus la anularea a sute de zboruri și la paralizarea activității pe principalele aeroporturi ale țării. Aeroportul Bruxelles-Charleroi a anunțat anularea tuturor curselor programate pentru întreaga zi, în timp ce la Bruxelles-Zaventem zborurile sunt suspendate în intervalul 07:00-21:00. Aproape 60.000 de pasageri erau așteptați numai pe aeroportul din Bruxelles, iar autoritățile aeroportuare avertizează asupra unor perturbări majore.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre aeroport bruxellesaeroport belgia