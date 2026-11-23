Haos în transportul aerian din Belgia, luni, 23 noiembrie. O grevă națională împotriva măsurilor de austeritate ale Guvernului a dus la anularea a sute de zboruri și la paralizarea activității pe principalele aeroporturi ale țării. Aeroportul Bruxelles-Charleroi a anunțat anularea tuturor curselor programate pentru întreaga zi, în timp ce la Bruxelles-Zaventem zborurile sunt suspendate în intervalul 07:00-21:00. Aproape 60.000 de pasageri erau așteptați numai pe aeroportul din Bruxelles, iar autoritățile aeroportuare avertizează asupra unor perturbări majore.
Toate zborurile de pe aeroportul Charleroi, anulate pentru întreaga zi
Belgia se confruntă luni cu una dintre cele mai importante perturbări ale transportului aerian din ultimele luni. Controlorii de trafic aerian participă la o grevă națională organizată împotriva politicilor de austeritate promovate de Guvern, iar consecințele se resimt pe aeroporturile din întreaga țară.
Compania Skeyes, responsabilă de serviciile de control al traficului aerian, a anunțat că nu dispune de suficient personal pentru a asigura în condiții de siguranță desfășurarea zborurilor obișnuite. Inițial, suspendarea serviciilor fusese anunțată pentru intervalul 07:00-21:00, ora locală, însă aeroportul Bruxelles South Charleroi a confirmat ulterior că perturbările vor afecta întreaga zi. Prin urmare, toate zborurile de plecare și sosire de pe aeroportul Charleroi au fost anulate pentru luni, 23 noiembrie. Decizia afectează mii de călători, aeroportul fiind unul dintre principalele puncte de operare din Europa ale companiei aeriene low-cost Ryanair.
Reprezentanții aeroportului au criticat faptul că decizia privind suspendarea serviciilor de control aerian a fost comunicată cu mai puțin de 36 de ore înainte, deși personalul aeroportuar era pregătit să asigure activitatea obișnuită.
Aeroportul Bruxelles, sute de curse afectate. Aproape 60.000 de pasageri erau așteptați
Probleme majore sunt și pe aeroportul Bruxelles-Zaventem, cel mai important aeroport al Belgiei. Administrația a confirmat că toate zborurile programate să decoleze sau să aterizeze între orele 07:00 și 21:00 trebuie anulate din cauza indisponibilității serviciilor de control al traficului aerian.
Potrivit presei belgiene, pentru ziua de luni erau programate 429 de zboruri pe aeroportul din Bruxelles, iar numărul pasagerilor așteptați ajungea la aproximativ 59.500. Greva afectează astfel atât persoanele care urmau să plece din Belgia, cât și călătorii care aveau programate sosiri sau conexiuni aeriene. Companiile aeriene urmează să îi informeze direct pe pasageri despre anularea curselor și variantele disponibile pentru continuarea călătoriei. Reprezentanții aeroportului recomandă verificarea informațiilor înaintea deplasării, deoarece situația zborurilor este actualizată pe măsură ce operatorii înregistrează anulările.
În perioada grevei sunt menținute numai serviciile esențiale, necesare pentru gestionarea urgențelor și pentru operațiunile care implică siguranța.
Grevă națională împotriva austerității. Transportul public și instituțiile, afectate
Protestul controlorilor de trafic aerian face parte dintr-o mobilizare sindicală de amploare, organizată luni în Belgia. Sindicatele se opun reducerilor de cheltuieli și reformelor pregătite de coaliția guvernamentală, considerând că acestea ar putea pune presiune suplimentară asupra angajaților și pensionarilor. Pe lângă perturbările din aeroporturi, este programată și o demonstrație de amploare la Bruxelles. Transportul public ar putea înregistra întârzieri și anulări de curse, în timp ce activitatea unor școli, instituții publice și servicii de colectare a deșeurilor riscă să fie afectată.
Nemulțumirile sindicatelor vin într-un moment de tensiune politică, în care Guvernul condus de Bart De Wever încearcă să ajungă la un acord privind bugetul și reducerea deficitului. Executivul belgian urmărește economii de aproximativ 10 miliarde de euro în următorii ani, însă negocierile dintre partidele coaliției au întâmpinat dificultăți.
La începutul lunii noiembrie, premierul Bart De Wever și-a prezentat demisia după eșecul discuțiilor bugetare. Regele Filip al Belgiei nu a acceptat demisia și i-a acordat premierului timp suplimentar pentru găsirea unei soluții.
A 11-a grevă care afectează spațiul aerian belgian în 11 luni
Reprezentanții companiilor aeriene critică frecvența protestelor care afectează transportul aerian din Belgia. Consiliul Reprezentanților Companiilor Aeriene din Belgia, organizație care reunește aproximativ 25 de operatori, susține că actuala acțiune sindicală este a 11-a grevă care perturbă spațiul aerian belgian în ultimele 11 luni.
Operatorii avertizează că anulările repetate provoacă pierderi financiare importante, afectează activitatea aeroporturilor și reduc încrederea pasagerilor în transportul aerian. La Charleroi, consecințele sunt resimțite inclusiv de aproximativ 3.400 de angajați care lucrează în cadrul platformei aeroportuare. Conducerea aeroportului cere autorităților belgiene un plan coordonat pentru asigurarea continuității activității și limitarea efectelor unor asemenea proteste.
Ce trebuie să știe românii care au zboruri spre Belgia
Greva îi afectează și pe românii care au programate călătorii către sau dinspre Belgia. Persoanele care ar fi trebuit să ajungă luni pe aeroporturile Bruxelles-Zaventem sau Charleroi trebuie să verifice dacă zborurile lor au fost anulate și ce alternative sunt disponibile.
În cazul aeroportului Charleroi, toate cursele zilei au fost anulate, iar pasagerii au fost îndemnați să nu se deplaseze la aeroport. Operatorii aerieni îi vor informa despre soluțiile de reprogramare, prin e-mail, SMS sau aplicațiile proprii. Pentru aeroportul Bruxelles-Zaventem, anulările vizează toate zborurile programate între orele 07:00 și 21:00, ora locală a Belgiei, iar modificările sunt afișate pe măsură ce sunt înregistrate de companiile aeriene. Perturbările ar putea afecta și deplasările către aeroporturi, în condițiile în care transportul public belgian este inclus printre serviciile expuse efectelor grevei naționale.