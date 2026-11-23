Publicat 23 nov. 2026, 07:27 Actualizat 23 nov. 2026, 07:45

Lideri politici și parlamentari din cele 32 de state membre NATO participă la cea de-a 72-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare NATO, desfășurată la Berlin în intervalul 20-23 noiembrie. Reuniunea are loc într-un context tensionat pentru securitatea europeană, după ce săptămâna trecută mai multe rachete și drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, incident care a amplificat îngrijorările privind siguranța flancului estic al Alianței.

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