Lideri politici și parlamentari din cele 32 de state membre NATO participă la cea de-a 72-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare NATO, desfășurată la Berlin în intervalul 20-23 noiembrie. Reuniunea are loc într-un context tensionat pentru securitatea europeană, după ce săptămâna trecută mai multe rachete și drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, incident care a amplificat îngrijorările privind siguranța flancului estic al Alianței.
Lideri politici și parlamentari din cele 32 de state membre NATO participă la cea de-a 72-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare NATO, desfășurată la Berlin, într-un context tensionat pentru securitatea europeană. Reuniunea are loc la scurt timp după ce rachete și drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, incident care a amplificat îngrijorările privind siguranța flancului estic al Alianței.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, susține un discurs în plen și participă la o sesiune de întrebări și răspunsuri. În marja evenimentului, acesta are programate întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz, ministrul de Externe Johann Wadephul și președinta Bundestagului, Julia Klöckner. Pe agenda discuțiilor se află consolidarea capacităților de apărare ale NATO și răspunsul comun la provocările de securitate generate de Rusia.
Deputatul PSD Mihai Fifor, membru al delegației României la Adunarea Parlamentară a NATO și fost ministru al Apărării, consideră că reuniunea are loc într-un moment dificil pentru securitatea europeană și pentru relațiile transatlantice, pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al discuțiilor privind viitoarea arhitectură de securitate a continentului.
Parlamentarul ridică problema capacității NATO de a răspunde unei eventuale încercări de renegociere a ordinii de securitate europene, avertizând că interesele statelor de pe flancul estic trebuie protejate în orice proces diplomatic.