Alertă nucleară în spațiu! Serviciile occidentale de informații avertizează că Rusia ar putea lansa un satelit dotat cu arme nucleare, provocând o nouă escaladare a tensiunilor internaționale. Cu mai multe detalii vine Ana-Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, a analizat cele mai proaspete informații și detalii legate de acest subiect.
Jurnalista Ana-Maria Păcuraru atrage atenția asupra unui scenariu care ar putea schimba echilibrul de securitate internațională: amplasarea unei arme nucleare pe orbită. Potrivit informațiilor serviciilor occidentale, citate de presa germană, Rusia ar putea pregăti lansarea unui satelit cu încărcătură nucleară chiar din luna decembrie.
Miza unei asemenea arme este diferită de cea a unui sistem nuclear convențional. Așa cum explică Ana-Maria Păcuraru, dispozitivul nu ar trebui neapărat detonat pentru a-și produce efectul. Simpla sa prezență în spațiu ar putea deveni un instrument de presiune asupra Occidentului.
Kremlinul respinge acuzațiile și le califică drept propagandă. În analiza prezentată de Ana-Maria Păcuraru, vulnerabilitatea infrastructurii spațiale occidentale reprezintă însă un element esențial al acestui scenariu.
Ana-Maria Păcuraru explică riscurile unei explozii nucleare în spațiu
Potrivit corespondentului Realitatea PLUS la Casa Albă, o eventuală detonare nucleară pe orbită ar putea afecta simultan numeroși sateliți, cu efecte asupra unor servicii esențiale pentru funcționarea societății moderne.
GPS-ul, sistemele bancare, comunicațiile și rețelele de energie depind, în diferite grade, de infrastructura spațială. O explozie nucleară ar putea scoate din funcțiune numeroși sateliți, fără să facă diferența între cei utilizați de aliați și cei aparținând adversarilor.
Ana-Maria Păcuraru subliniază că un asemenea sistem nu ar fi neapărat destinat unui atac militar direct, ci ar putea funcționa ca instrument de șantaj strategic.
Rusia și NATO, în centrul unei noi confruntări pentru controlul spațiului
Un alt element evidențiat de Ana-Maria Păcuraru este decalajul tehnologic dintre Rusia și Occident în domeniul spațial. NATO consideră că Moscova a rămas în urmă în acest sector, în timp ce statele occidentale au ajuns să depindă într-o măsură considerabilă de sateliți pentru comunicații, navigație și securitate.
În acest context, amenințarea unei arme nucleare amplasate pe orbită ar putea deveni o formă de presiune asupra statelor occidentale, tocmai prin exploatarea dependenței lor de infrastructura spațială.
Tratatul din 1967, pus în pericol de un posibil satelit nuclear rusesc?
Ana-Maria Păcuraru atrage atenția și asupra implicațiilor juridice internaționale ale unui asemenea proiect.
Tratatul privind spațiul cosmic, semnat în 1967, interzice plasarea pe orbită a armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă. Un eventual satelit rusesc echipat cu o încărcătură nucleară ar intra în contradicție cu prevederile acestui acord internațional.
Astfel, scenariul descris de serviciile occidentale nu ar reprezenta doar o nouă problemă de securitate militară, ci și o provocare majoră pentru regulile internaționale care au guvernat utilizarea spațiului cosmic în ultimele decenii.
Concluzia analizei prezentate de Ana-Maria Păcuraru este că următoarea confruntare strategică ar putea depăși granițele terestre și s-ar putea muta în spațiu, acolo unde infrastructura de care depinde întreaga lume devine o potențială vulnerabilitate.