Publicat 23 nov. 2026, 14:57 Actualizat 23 nov. 2026, 15:25

Alertă nucleară în spațiu! Serviciile occidentale de informații avertizează că Rusia ar putea lansa un satelit dotat cu arme nucleare, provocând o nouă escaladare a tensiunilor internaționale. Cu mai multe detalii vine Ana-Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, a analizat cele mai proaspete informații și detalii legate de acest subiect.

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