SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva Iranului. Intermediarii din Dubai, vizați de Washington
SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva Iranului. Foto: Profimedia
Washingtonul a sancționat peste două duzini de case de schimb valutar și companii-paravan despre care susține că ajută Iranul să ocolească restricțiile internaționale. Aproape 15 miliarde de dolari în tranzacții financiare ar putea avea legătură cu aceste rețele.
Administrația americană a anunțat luni un nou pachet de sancțiuni economice împotriva Iranului, într-o încercare de a-i reduce și mai mult accesul la resurse financiare și de a limita comerțul internațional derulat prin intermediul unor rețele clandestine. Măsurile vizează peste două duzini de case de schimb valutar, companii-paravan și persoane despre care autoritățile de la Washington afirmă că au contribuit la menținerea circuitelor financiare ale Teheranului, în pofida restricțiilor internaționale.
Printre entitățile vizate se află firme înregistrate în Emiratele Arabe Unite, inclusiv în Dubai, dar și în Turcia și Hong Kong. În paralel, Rețeaua de Combatere a Infracțiunilor Financiare din cadrul Trezoreriei americane (FinCEN) a publicat o analiză potrivit căreia aproape 15 miliarde de dolari în activități financiare desfășurate între ianuarie 2025 și august 2026 ar putea avea legătură cu sistemul bancar clandestin iranian, relatează Reuters.
Washingtonul vizează mecanismul prin care Iranul transferă bani peste granițe
Noile sancțiuni fac parte din operațiunea „Economic Outcast”, lansată de secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, la 24 august 2026. Campania urmărește să identifice și să întrerupă canalele prin care autoritățile iraniene obțin venituri din comerțul internațional, evită sancțiunile și transferă fonduri în afara țării.
Potrivit Departamentului Trezoreriei, sistemul financiar clandestin al Iranului funcționează sub supravegherea Băncii Centrale și se bazează pe zeci de case de schimb valutar și pe așa-numitele companii „rahbar”. Acestea din urmă sunt afiliate unor bănci și gestionează rețele prin care clienții iranieni pot efectua tranzacții în afara circuitelor financiare obișnuite.
Mecanismul utilizează numeroase companii-paravan înregistrate în mai multe jurisdicții. Prin intermediul lor sunt realizate plăți transfrontaliere pentru firme și clienți iranieni, iar miliarde de dolari circulă prin sistemul financiar internațional. Dubai și Hong Kong se numără printre principalele centre în care sunt localizate astfel de societăți, potrivit autorităților americane.
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a susținut că aceste rețele reprezintă una dintre ultimele surse importante de finanțare pentru regimul de la Teheran. Washingtonul a transmis că va continua să identifice intermediarii și companiile care facilitează transferurile de bani și să le blocheze accesul la sistemul financiar american.
Firme din Dubai, acuzate că au facilitat tranzacții de sute de milioane de dolari
O parte importantă a noilor sancțiuni vizează companii înregistrate în Emiratele Arabe Unite. Potrivit documentului publicat de Trezoreria americană, acestea ar fi fost folosite de case de schimb iraniene și de alte entități financiare pentru a realiza plăți în numele unor clienți din Iran.
Printre firmele nominalizate se află Grand Target Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading, Recaz Star General Trading, Meethale Raw Materials Trading, Hemraj Trading, Ewan Al Madeena General Trading, OGA Global General Trading, Dexterous Global DMCC și Khore Al Hilal Goods Wholesalers Trading.
Autoritățile americane susțin că aceste companii au facilitat mii de tranzacții internaționale. În cazul firmei Recaz Star General Trading, Trezoreria afirmă că plățile trimise și primite au depășit 170 de milioane de dolari și au implicat persoane asociate cu Sadaf Exchange, o casă de schimb iraniană.
O altă societate, OGA Global General Trading, ar fi gestionat transferuri de milioane de dolari în beneficiul National Iranian Tanker Company, companie care operează flota de petroliere de stat a Iranului. În același timp, Khore Al Hilal Goods Wholesalers Trading ar fi fost utilizată pentru transferarea unor sume de milioane de dolari în legătură cu Bank Sepah, prin intermediul unor case de schimb valutar iraniene.
Lista include și companii din Turcia și Hong Kong. Printre acestea se numără Bogazici Gumrukleme Ithalat Ihracat Turizm Petrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, respectiv Grandez Trading Limited, despre care Trezoreria afirmă că au participat la rețele de plăți utilizate de intermediari iranieni.
Rețelele financiare ar fi fost folosite și pentru tranzacții cu petrol și produse petroliere
Documentele americane descriu și mecanisme prin care companii din Dubai ar fi facilitat operațiuni comerciale în sectoarele petrolier și petrochimic iranian.
Un exemplu este Gespl International General Trading, despre care Trezoreria susține că a fost utilizată de National Iranian Oil Company în cadrul mecanismelor de comercializare a petrolului și produselor petrochimice. Autoritățile americane afirmă că societatea ar fi fost implicată și în transferuri de bani prin sistemul financiar clandestin iranian.
Un alt caz menționat este cel al companiilor HMS Trading FZE și Integral Petro Energy Trading. Prima este descrisă de Trezorerie drept o societate comercială din Dubai asociată cu Shahr Bank din Iran, iar cea de-a doua ar fi fost folosită pentru facilitarea unor vânzări de gaz petrolier lichefiat realizate de compania iraniană Kharg Petrochemical.
Washingtonul a inclus în sancțiuni și alte societăți din Dubai despre care afirmă că au fost implicate în tranzacții de milioane de dolari cu intermediari financiari iranieni. Printre acestea se numără Royah Altahabia Trading, Alam Al Sahra Building Materials Trading, Berkeley Trading și Nordic International Trading.
Potrivit Trezoreriei, Berkeley Trading ar fi facilitat, începând cel puțin din 2022, tranzacții de milioane de dolari pentru clienții casei de schimb iraniene Amin Exchange.
Aproape 15 miliarde de dolari în tranzacții, analizate de autoritățile americane
Anunțul sancțiunilor a fost însoțit de publicarea unei analize realizate de FinCEN, instituția americană care monitorizează tranzacțiile financiare suspecte și combate spălarea banilor.
Documentul identifică aproape 15 miliarde de dolari în activități financiare desfășurate între ianuarie 2025 și august 2026, despre care autoritățile spun că ar putea avea legătură cu rețelele bancare clandestine ale Iranului. Analiza se bazează pe informații transmise de instituții financiare americane reglementate.
Datele indică faptul că volumul activităților financiare potențial asociate acestor rețele a scăzut în intervalul ianuarie-august 2026. FinCEN consideră că această evoluție ar putea reflecta o perturbare, cel puțin parțială, a capacității Iranului de a utiliza mecanismele respective.
Cu toate acestea, legăturile financiare continuă să se extindă prin intermediul unor companii din Emiratele Arabe Unite, Hong Kong și Singapore. Activitățile identificate acoperă mai multe domenii, între care petrolul, transportul maritim și investițiile.
Ce efecte au noile sancțiuni americane
Prin includerea pe lista sancțiunilor, bunurile și interesele patrimoniale ale persoanelor și entităților vizate aflate în Statele Unite sau în posesia ori sub controlul unor persoane americane sunt blocate. Acestea trebuie raportate autorităților competente.
Restricțiile au implicații și pentru instituțiile financiare din afara SUA. Trezoreria avertizează că firmele și băncile care facilitează tranzacții importante în beneficiul entităților sancționate se pot expune, la rândul lor, unor măsuri punitive. În anumite situații, autoritățile americane pot interzice sau restricționa accesul instituțiilor financiare străine la conturile de corespondent din Statele Unite.
Washingtonul a transmis, de asemenea, că va intensifica aplicarea sancțiunilor secundare împotriva celor care continuă să facă afaceri cu regimul iranian sau contribuie la evitarea restricțiilor. Astfel, presiunea nu se limitează la firmele și persoanele din Iran, ci se poate extinde și asupra intermediarilor din alte țări.
Noile măsuri urmăresc să afecteze infrastructura prin care Teheranul își desfășoară comerțul exterior și obține valută, într-un moment în care administrația americană încearcă să reducă și mai mult sursele de finanțare ale autorităților iraniene.
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