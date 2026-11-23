Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 nov. 2026, 23:23

Washingtonul a sancționat peste două duzini de case de schimb valutar și companii-paravan despre care susține că ajută Iranul să ocolească restricțiile internaționale. Aproape 15 miliarde de dolari în tranzacții financiare ar putea avea legătură cu aceste rețele.

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