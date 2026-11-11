Obiect misterios cu tentacule, observat în Alaska, în apropierea unei baze militare americane

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 11 nov. 2026, 23:15

Un obiect întunecat, cu prelungiri care semănau cu niște tentacule, a fost observat pe cerul orașului Anchorage, din Alaska, în apropierea unei importante baze militare americane. Sara Jane Osborn și soțul ei susțin că au urmărit apariția neobișnuită timp de aproximativ trei minute, înainte ca aceasta să dispară brusc.

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