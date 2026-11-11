Obiect misterios cu tentacule, observat în Alaska, în apropierea unei baze militare americane

Un obiect întunecat, cu prelungiri care semănau cu niște tentacule, a fost observat pe cerul orașului Anchorage, din Alaska, în apropierea unei importante baze militare americane. Sara Jane Osborn și soțul ei susțin că au urmărit apariția neobișnuită timp de aproximativ trei minute, înainte ca aceasta să dispară brusc.
Imaginile au atras atenția după ce femeia a povestit ce a văzut, iar înregistrarea a început să circule în mediul online. Deocamdată, obiectul nu a fost identificat, iar legătura cu instalația militară din apropiere nu a fost confirmată.
Obiectul a apărut în timp ce femeia fotografia un curcubeu
Incidentul s-ar fi petrecut pe 15 iunie 2026, în jurul orei 22:13, în Anchorage. Sara Jane Osborn fotografia un curcubeu prin geamul mașinii, când a observat pe ecranul telefonului o formă întunecată deasupra liniei copacilor.
Inițial, a crezut că este o insectă. Când a privit mai atent, și-a dat seama că obiectul părea să se afle la distanță și a început să îl fotografieze și să îl filmeze.
Femeia l-a descris ca fiind negru și argintiu, cu mai multe prelungiri atârnând dedesubt. Acestea păreau să se miște independent, în timp ce obiectul se rotea și se deplasa lateral.
Soțul ei, Pete, a observat și el fenomenul. Cei doi spun că l-au urmărit aproximativ trei minute, după care a dispărut aproape la fel de repede cum apăruse.
Obiectul părea să se deplaseze în direcția unei baze militare
Un detaliu care a alimentat speculațiile este direcția în care ar fi fost observat obiectul: spre Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER), o importantă instalație militară americană aflată în apropierea orașului Anchorage.
Baza găzduiește, printre altele, avioane de luptă F-22 Raptor și are un rol important în apărarea aeriană a Statelor Unite.
Totuși, nu există dovezi că obiectul ar fi intrat în spațiul aerian al bazei sau că ar fi avut vreo legătură cu activitățile militare.
O dronă, un zmeu sau un fenomen neidentificat?
Sara Jane Osborn a recunoscut că nu știe ce a văzut și a luat în calcul inclusiv posibilitatea unei drone. Soțul ei a fost, de asemenea, surprins de forma și mișcările obiectului.
„Numai Dumnezeu și guvernul știu ce este!”, a spus femeia, potrivit relatărilor din presa internațională.
Până în prezent, nu a fost prezentată o explicație verificată pentru apariția surprinsă în imagini. Printre ipotezele vehiculate se numără un zmeu neobișnuit, o dronă sau un ansamblu de baloane cu elemente suspendate.