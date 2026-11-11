Marș uriaș de Ziua Independenței în Polonia, sub măsuri sporite de securitate. Președintele Nawrocki, prezent - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 nov. 2026, 18:21

Mii de oameni au ieșit miercuri, 11 noiembrie, pe străzile Varșoviei pentru a sărbători Ziua Independenței Poloniei, într-un climat marcat de tensiuni politice și măsuri de securitate sporite. Marșul, la care a participat și președintele Karol Nawrocki, s-a desfășurat la doar câteva zile după atacul armat din Cracovia, soldat cu șase morți. Autoritățile au mobilizat forțe suplimentare de poliție, în timp ce organizatorii au anunțat că se așteaptă la o participare record, inclusiv din partea unor grupări naționaliste din alte țări europene.

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