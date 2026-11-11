Marș uriaș de Ziua Independenței în Polonia, sub măsuri sporite de securitate. Președintele Nawrocki, prezent - VIDEO

Mii de oameni au ieșit miercuri, 11 noiembrie, pe străzile Varșoviei pentru a sărbători Ziua Independenței Poloniei, într-un climat marcat de tensiuni politice și măsuri de securitate sporite. Marșul, la care a participat și președintele Karol Nawrocki, s-a desfășurat la doar câteva zile după atacul armat din Cracovia, soldat cu șase morți. Autoritățile au mobilizat forțe suplimentare de poliție, în timp ce organizatorii au anunțat că se așteaptă la o participare record, inclusiv din partea unor grupări naționaliste din alte țări europene.
Evenimentul marchează 108 ani de la recâștigarea independenței Poloniei, în 1918, după 123 de ani în care teritoriul țării fusese împărțit între Rusia, Prusia și Austria. Sărbătoarea are loc într-un moment delicat pentru societatea poloneză, după atacul armat din Cracovia, unde șase persoane au fost ucise. Tragedia a provocat reacții puternice și a amplificat disputele dintre reprezentanții principalelor tabere politice, pe fondul acuzațiilor privind posibila motivație extremistă a atacatorului.
Mii de polonezi, pe străzile Varșoviei. Președintele Karol Nawrocki s-a alăturat mulțimii
Marșul Independenței a început la ora locală 14:30, respectiv 15:30 în România, cu mii de participanți care au pornit prin centrul Varșoviei către Stadionul Național. Oamenii au fluturat steaguri poloneze și au purtat eșarfe în roșu și alb, culorile naționale. Printre cei prezenți s-a numărat și președintele Karol Nawrocki, care s-a alăturat procesiunii organizate sub sloganul „Polonezii ar trebui să fie stăpânii în propria lor țară”.
Marșul anual este unul dintre cele mai importante evenimente organizate în Polonia de Ziua Independenței, dar și o manifestare care a provocat frecvent controverse politice. Partidele de dreapta și formațiunile naționaliste îl consideră o expresie a patriotismului, în timp ce reprezentanții taberei centriste aflate la guvernare susțin că evenimentul oferă o platformă pentru manifestări rasiste și antisemite. Participanții resping aceste acuzații și afirmă că prezența lor la marș reprezintă o demonstrație a mândriei naționale.
Poliția, mobilizare masivă după atacul din Cracovia. Bariere de beton în centrul Varșoviei
Autoritățile poloneze au luat măsuri suplimentare de securitate pentru desfășurarea manifestației, în condițiile în care atacul armat din Cracovia a provocat îngrijorări privind siguranța participanților. Poliția a mobilizat în Varșovia și agenți din afara capitalei, fără să precizeze numărul acestora. Pe străzile din apropierea punctului de plecare al marșului au fost amplasate bariere de beton, iar forțele de ordine au efectuat verificări în zonele învecinate, pentru a preveni eventualele incidente.
Măsurile au fost luate și în contextul istoricului tensionat al manifestației. În anii precedenți, autoritățile au încercat să împiedice organizarea marșului după confruntări între unii participanți, adversarii lor politici și forțele de ordine. De această dată, situația este și mai sensibilă după atacul din Cracovia, în urma căruia șase persoane au fost ucise. Declarațiile unor oficiali potrivit cărora agresorul ar fi putut fi influențat de ideologia extremei drepte au provocat reacții puternice în rândul naționaliștilor.
Donald Tusk face apel la calm, pe fondul tensiunilor politice
Premierul Donald Tusk le-a cerut polonezilor să dea dovadă de reținere și să nu transforme sărbătoarea națională într-un nou motiv de confruntare politică. Apelul său vine după ce declarațiile unor miniștri privind posibila motivație extremistă a atacului din Cracovia au provocat indignare în rândul formațiunilor naționaliste. Șeful Guvernului a subliniat că, dincolo de diferențele de opinie și de rivalitățile dintre partide, independența, libertatea și siguranța Poloniei trebuie să rămână valori comune pentru întreaga societate.
Naționaliști din mai multe țări europene, așteptați la marșul din Polonia
Organizatorii au anunțat că se așteaptă la un număr record de participanți, inclusiv la prezența unor reprezentanți ai mișcărilor naționaliste din alte state europene. Printre grupările menționate se află Revuelta, o organizație de tineret din Spania, asociată partidului Vox, precum și membri ai formațiunii maghiare de extremă dreapta Mi Hazánk. În același timp, organizatorii au cerut ca manifestația să nu fie folosită pentru dispute politice legate de tragedia din Cracovia.
Rafal Buca, purtătorul de cuvânt al organizatorilor, a declarat că au fost condamnate atacurile politice apărute după tragedie, indiferent dacă acestea au venit din partea dreptei sau a stângii. Acesta a explicat că participanții își doresc o Polonie suverană, care să nu depindă de deciziile luate în alte capitale, dar a exprimat și o viziune privind structura etnică a țării.