Șoc la negocieri: Putin vrea să reducă trupele NATO din Europa

Publicat 11 nov. 2026, 18:09 Actualizat 11 nov. 2026, 18:14 Sursă Realitatea PLUS

Discuțiile cruciale de la Abu Dhabi pentru redesenarea granițelor și schimbarea arhitecturii de securitate a Europei s-au încheiat cu un acord de principiu. Acesta vizează un schimb masiv de prizonieri între Rusia și Ucraina, iar un acord de pace între cele două state ar putea fi încheiat până la sfârșitul anului, potrivit negociatorilor ucraineni. În schimb, problema teritoriilor ocupate rămâne nerezolvată. Emisarii lui Donald Trump urmează să se întâlnească la Moscova cu Vladimir Putin, înaintea unor noi discuții cu Volodimir Zelenski.

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