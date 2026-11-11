Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Alexander Darchiev, a murit subit la 66 de ani. Anunțul Moscovei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 nov. 2026, 19:14

Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Alexander Darchiev, a murit subit miercuri, 11 noiembrie 2026, la vârsta de 66 de ani. Anunțul a fost făcut de Ministerul rus de Externe, care a confirmat decesul diplomatului, fără să ofere detalii despre împrejurările în care acesta și-a pierdut viața. Cauza morții nu a fost comunicată oficial. Darchiev ocupa funcția de ambasador la Washington din martie 2025, după ce fusese numit de președintele rus Vladimir Putin.

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