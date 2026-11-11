Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Alexander Darchiev, a murit subit la 66 de ani. Anunțul Moscovei

Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Alexander Darchiev, a murit subit miercuri, 11 noiembrie 2026, la vârsta de 66 de ani. Anunțul a fost făcut de Ministerul rus de Externe, care a confirmat decesul diplomatului, fără să ofere detalii despre împrejurările în care acesta și-a pierdut viața. Cauza morții nu a fost comunicată oficial. Darchiev ocupa funcția de ambasador la Washington din martie 2025, după ce fusese numit de președintele rus Vladimir Putin.
Ministerul rus de Externe confirmă moartea subită a ambasadorului
Într-un comunicat oficial, Ministerul rus de Externe a anunțat decesul lui Alexander Darchiev și a transmis condoleanțe familiei și apropiaților acestuia. Reprezentanții diplomației ruse l-au descris drept un profesionist excepțional, care și-a desfășurat activitatea într-unul dintre cele mai dificile domenii ale politicii externe a Moscovei. Instituția a precizat că ambasadorul a murit subit, însă nu a prezentat informații despre eventualele probleme de sănătate sau despre circumstanțele decesului.
Cine a fost Alexander Darchiev, diplomatul numit de Vladimir Putin la Washington
Alexander Darchiev era un diplomat cu experiență, care ocupase mai multe funcții în cadrul Ministerului rus de Externe înainte de a deveni ambasador în Statele Unite. În martie 2025, președintele Vladimir Putin l-a numit la conducerea misiunii diplomatice de la Washington. Darchiev era cunoscut pentru pozițiile sale critice față de Occident, pe care le exprimase în repetate rânduri de-a lungul carierei, fiind unul dintre reprezentanții diplomației ruse implicați în gestionarea relațiilor cu Statele Unite, conform CNN.
Mandatul său la Washington s-a desfășurat într-o perioadă marcată de tensiuni și de încercări de reluare a dialogului dintre cele două puteri, pe fondul relațiilor dintre Rusia și Statele Unite. Înainte de numirea sa ca ambasador, Darchiev deținuse mai multe responsabilități în Ministerul rus de Externe, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Ambasadei Rusiei în SUA. Decesul său a fost confirmat oficial de Moscova, însă autoritățile nu au anunțat până în prezent cauza morții.