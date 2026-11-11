Un avion Airbus a stabilit recordul Guinness: 24 de ore și 24 de minute de zbor fără escală

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 11 nov. 2026, 18:30

Un avion Airbus A350-1000ULR a stabilit un nou record mondial pentru cel mai lung zbor ca distanță realizat de o aeronavă comercială. Aparatul a parcurs 23.155 de kilometri fără nicio oprire, într-o călătorie care a durat 24 de ore și 24 de minute. Performanța a fost confirmată oficial de Guinness World Records, la mai bine de trei luni după efectuarea zborului.

Distribuie articolul