Un avion Airbus a stabilit recordul Guinness: 24 de ore și 24 de minute de zbor fără escală

Un avion Airbus A350-1000ULR a stabilit un nou record mondial pentru cel mai lung zbor ca distanță realizat de o aeronavă comercială. Aparatul a parcurs 23.155 de kilometri fără nicio oprire, într-o călătorie care a durat 24 de ore și 24 de minute. Performanța a fost confirmată oficial de Guinness World Records, la mai bine de trei luni după efectuarea zborului.
Aeronava a decolat din Melbourne, Australia, pe 27 iulie 2026, la ora locală 17:27, și a aterizat la Toulouse, în Franța, în dimineața zilei următoare, la ora 09:51.
Două răsărituri și două apusuri în timpul aceluiași zbor
Traseul a fost unul neobișnuit. Avionul a survolat inițial Sydney, apoi a traversat Oceanul Pacific în direcția Americii de Nord. A continuat peste continentul nord-american și Oceanul Atlantic, a trecut pe deasupra Londrei și a ajuns în cele din urmă la Toulouse.
Pe parcursul călătoriei, cei aflați la bord au trecut prin trei continente și peste două oceane. Datorită duratei și a traseului, echipajul a avut ocazia să vadă două răsărituri și două apusuri.
La bord s-au aflat 13 persoane: piloți de încercare Airbus, piloți Qantas, ingineri de testare și proiectare, precum și un reprezentant al Federației Aeronautice Internaționale. Nu au existat pasageri obișnuiți, deoarece misiunea a făcut parte din campania tehnică de testare a aeronavei.
Cum a reușit avionul să rămână în aer atât de mult
Modelul A350-1000ULR, unde ULR înseamnă „Ultra Long Range”, a fost modificat special pentru a putea efectua zboruri pe distanțe extreme. Una dintre principalele modificări este instalarea unui rezervor suplimentar de combustibil, cu o capacitate de aproximativ 20.000 de litri, integrat în partea din spate a aeronavei.
Acesta îi mărește autonomia cu aproximativ 1.000 de mile marine, adică aproape 1.850 de kilometri, față de versiunea standard. Modificările fac parte din pregătirile pentru zborurile foarte lungi pe care Qantas intenționează să le introducă în următorii ani.
Performanța Airbus depășește recordul anterior, stabilit în 2005 de un Boeing 777-200LR. Aeronava respectivă a zburat 21.601 kilometri, de la Hong Kong la Londra, în 22 de ore și 42 de minute.
Când vor începe zborurile comerciale de peste 20 de ore
Noul record face parte din proiectul „Project Sunrise”, prin care Qantas pregătește curse directe între Sydney și destinații precum Londra și New York. Compania australiană a comandat 12 aeronave A350-1000ULR, iar primul aparat este programat să fie livrat în aprilie 2027.
Primele zboruri comerciale directe Sydney–Londra sunt planificate pentru octombrie 2027. Durata estimată a călătoriei este de până la 22 de ore, iar aeronavele vor avea o configurație specială, cu 238 de locuri.
Astfel, zborul de test de 24 de ore și 24 de minute nu reprezintă doar o performanță tehnică, ci și o demonstrație a capacității aeronavei de a susține viitoarele curse comerciale ultra-lungi.