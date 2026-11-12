Criză fără precedent la Nvidia: Jensen Huang, la un pas de demitere după al doilea scandal amoros. Acțiunile se prăbușesc

Publicat 12 nov. 2026, 08:06 Actualizat 12 nov. 2026, 08:11

Ore decisive pentru Nvidia și pentru întreaga industrie a inteligenței artificiale. Consiliul de Administrație al companiei s-a reunit de urgență pentru a decide dacă îl demite pe directorul general Jensen Huang, după ce acesta a recunoscut o a doua relație extraconjugală. Huang se afla deja în centrul unui scandal uriaș după ce a admis o primă aventură, deoarece presupusa amantă este suspectată de autoritățile americane că ar fi lucrat pentru interese chineze. Suspiciunile au dus deja la pierderi importante, iar o analiză Forbes sugerează că înlăturarea lui Huang ar putea avea efecte financiare majore pe burse.

Distribuie articolul