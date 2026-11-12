O clădire cu trei etaje s-a prăbușit, în Brooklyn. Doi oameni au murit și peste 10 au fost răniți VIDEO

Publicat 12 nov. 2026, 07:20 Actualizat 12 nov. 2026, 07:21

Cel puțin două persoane au murit, iar peste 10 au fost transportate la spital după ce o clădire cu trei etaje s-a prăbușit miercuri, 11 noiembrie, în cartierul, relatează Reuters.

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