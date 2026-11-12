O clădire cu trei etaje s-a prăbușit, în Brooklyn. Doi oameni au murit și peste 10 au fost răniți VIDEO

Cel puțin două persoane au murit, iar peste 10 au fost transportate la spital după ce o clădire cu trei etaje s-a prăbușit miercuri, 11 noiembrie, în cartierul, relatează Reuters.
Incidentul s-a produs miercuri, 11 n oiembrie, în jurul orei locale 16:00, în cartierul Flatbush din Brooklyn. Clădirea, construită în 1930 și formată din patru apartamente, s-a prăbușit peste șantierul de construcții învecinat, unde erau în desfășurare lucrări de excavare.
Potrivit lui John Esposito, șeful Departamentului de Pompieri din New York, citat de Reuters, cauza prăbușirii clădirii nu a fost stabilită, iar circumstanțele producerii incidentului sunt investigate. Până la ora transmiterii acestei știri, autoritățile nu au precizat câte persoane se aflau în apartamente în momentul tragediei și nici câți muncitori lucrau pe șantier.
Bilanțul victimelor: doi morți și peste 10 răniți
Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, a confirmat pentru Reuters că cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar peste 10 au fost transportate la spitalele din apropiere. Printre răniți se numără persoane cu leziuni critice, dar și victime care au suferit răni care nu le pun viața în pericol.
Comisarul Departamentului de Pompieri, Lillian Bonsignore, a anunțat că 19 persoane au fost identificate în urma prăbușirii, dintre care șapte sunt copii. Oficialul nu a precizat dacă persoanele decedate sunt adulți sau minori. Un pompier implicat în operațiunile de salvare a suferit răni ușoare.
O femeie însărcinată, printre persoanele scoase în viață de sub dărâmături
Intervenția echipelor de salvare a început imediat după prăbușire. O echipă de pompieri care se afla întâmplător în apropiere a ajuns la fața locului în mai puțin de un minut și a contribuit la evacuarea primelor victime.
Potrivit postului de televiziune WABC-TV, cel puțin patru persoane au fost scoase în viață de sub ruine la aproximativ două-trei ore după incident. Printre supraviețuitori s-ar fi aflat și o femeie însărcinată.
Imaginile difuzate de televiziunile locale au arătat echipe de intervenție care au folosit câini specializați în căutare pentru a verifica zona. Salvatorii au îndepărtat resturile de construcție, inclusiv manual, în încercarea de a identifica eventuale persoane blocate sub dărâmături.
Operațiunile de căutare ar putea dura mai multe zile
Autoritățile avertizează că intervenția este departe de a fi încheiată. John Esposito a declarat că echipele de salvare ar putea avea nevoie de mai multe zile pentru a verifica întregul perimetru și pentru a identifica eventualele victime rămase sub ruine.
În primele comunicări ale Departamentului de Pompieri, patru persoane erau raportate în stare critică, iar alte șase aveau răni ușoare. Informațiile au fost actualizate ulterior, pe măsură ce salvatorii au reușit să scoată alte persoane din clădirea prăbușită.
Ancheta privind cauzele tragediei din Brooklyn este în desfășurare, autoritățile urmând să stabilească dacă lucrările de excavare de pe șantierul învecinat au avut vreo legătură cu prăbușirea imobilului.