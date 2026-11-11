A îngropat un Boeing în grădină. Planul neobișnuit al unui britanic

Un britanic în vârstă de 45 de ani a cumpărat cu doar 4.000 de lire sterline fuselajul unui Boeing 737-500 scos din uz și l-a îngropat în grădina casei sale din Derbyshire. Dave Billings vrea să transforme aeronava într-un spațiu neobișnuit de relaxare și petreceri, care să poată servi și drept adăpost în cazul unui război.
Bărbatul a descoperit avionul pe Facebook Marketplace și l-a cumpărat în decembrie 2025, cu 4.000 de lire. Pe 20 octombrie, cu ajutorul unei macarale și al unei echipe de voluntari, fuselajul, care cântărește aproximativ trei tone, a fost coborât într-o groapă adâncă de peste patru metri.
Avionul va fi conectat la un buncăr subteran
Dave construiește de mai mulți ani un complex subteran sub proprietatea sa, cu tuneluri și încăperi ascunse. Fuselajul avionului va fi conectat la acest spațiu și acoperit cu beton și pământ, astfel încât să nu fie vizibil din exterior.
Proiectul include instalarea unui lift ascuns într-o cabină telefonică roșie, dar și amenajarea unor facilități precum electricitate, apă, ventilație și o toaletă funcțională. Britanicul vrea să amenajeze în interior și un bar, iar complexul ar urma să aibă provizii suficiente pentru trei până la șase luni.
Proprietarul spune că ideea a pornit în principal din dorința de a crea un loc neobișnuit în care să se distreze alături de prieteni. Totuși, în cazul unui conflict, spațiul ar putea fi folosit și ca adăpost.
Lucrările ar urma să fie încheiate până în februarie 2027. Până acum, construirea complexului subteran l-a costat pe Dave Billings cel puțin 50.000 de lire sterline.
Dave Billings postează pe YouTube clipuri în care prezintă etapele proiectului și le arată urmăritorilor cum avansează lucrările din grădina sa.