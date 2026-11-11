Europa sub teroare. Val de amenințări cu bombe

Europa este zguduită de un val de incidente de securitate care provoacă panică în rândul populației. Sute de școli evacuate, zeci de avioane vizate de amenințări cu bombă, atacuri armate și proteste violente. Din Italia și Scoția până în Polonia și România, autoritățile sunt mobilizate pentru a preveni noi tragedii. În Spania și Franța, confruntările de stradă amplifică sentimentul de nesiguranță. Incidentele nu au, deocamdată, o legătură demonstrată între ele, însă amploarea alertelor ridică întrebări serioase despre capacitatea autorităților europene de a gestiona crizele simultane.
Europa în alertă! Atacuri armate și violențe în stradă
În Italia, panica a cuprins sistemul de învățământ. Cel puțin 300 de școli au fost evacuate după ce au primit mesaje identice de amenințare cu bombă. Elevii au fost scoși din clase și duși în zone sigure, sub supravegherea profesorilor.
Poliția a declanșat o anchetă pentru identificarea autorilor mesajelor transmise prin e-mail. Ministrul Educației, Giuseppe Valditara, a declarat că autoritățile suspectează că amenințările sunt false, însă numărul școlilor vizate ar putea crește.
Alerta s-a extins și în Scoția, după ce mai multe unități de învățământ au fost evacuate, iar polițiștii au fost chemați să intervină în urma unor amenințări. Școlile, locurile în care copiii ar trebui să fie în siguranță, au devenit ținte ale unor mesaje care provoacă teamă în rândul elevilor, profesorilor și părinților.
Nici transportul aerian nu a fost ocolit de valul de amenințări. Peste 25 de zboruri europene au fost vizate de alerte cu bombă într-o singură zi, dintre care cinci în România. Pe Aeroportul Otopeni, 182 de pasageri ai unei curse venite de la Milano au fost evacuați după aterizare. Avionul a fost izolat, iar echipele pirotehnice au verificat aeronava și bagajele. După două ore și jumătate, autoritățile au stabilit că amenințarea nu se confirmă. Alte mesaje au vizat curse Air Serbia și KLM, provocând noi verificări de securitate.
Europa fierbe. Proteste violente și amenințări cu bombă
Cea mai sângeroasă tragedie s-a produs în Polonia. Șase oameni au fost uciși și alți 16 au fost răniți după ce un individ înarmat a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor din Piața Centrală din Cracovia. Atacatorul, Mihail Ochsinschi, a tras din mașina sa, înainte de a fi oprit de polițiști în urma unui schimb de focuri. Anchetatorii au descoperit ulterior, în locuința familiei, trupurile neînsuflețite ale părinților și surorii sale. Atacatorul a murit la spital, iar Polonia a decretat doliu național.
Șocul provocat de masacru a fost urmat de noi amenințări. Nouă persoane au fost reținute după ce au publicat mesaje pe internet în care glorificau atacul și amenințau că vor repeta crimele. Autoritățile poloneze încearcă acum să împiedice transformarea tragediei într-un model pentru alți indivizi violenți. Procurorii nu au stabilit încă motivul atacului și nu au confirmat o legătură cu o anumită ideologie extremistă.
În paralel, Franța este zguduită de proteste și confruntări violente. Nemulțumirile legate de costul vieții, lipsa investițiilor în educație și reformele guvernamentale au scos oamenii în stradă. Au fost ridicate baricade incendiate, iar forțele de ordine s-au confruntat cu manifestanți violenți. În apropierea Parisului, o aleasă locală a fost stropită cu benzină, în timp ce alte incidente au vizat cadre didactice și instituții de învățământ. Aproape 300 de angajați din educație au fost răniți de la începutul protestelor, potrivit autorităților franceze.
Nici Spania nu a scăpat de tensiunile sociale. Prima grevă generală din ultimii 14 ani a provocat perturbări în transporturi, școli și fabrici. Milioane de angajați au fost chemați să protesteze împotriva scumpirii locuințelor și a costului tot mai ridicat al vieții. Au fost raportate blocaje rutiere și confruntări izolate, în timp ce sindicatele au cerut măsuri urgente din partea guvernului condus de Pedro Sánchez.
Europa se confruntă astfel cu o suprapunere alarmantă de crize. Amenințări cu bombă care paralizează școli și aeroporturi, un atac armat soldat cu victime și manifestații care degenerează în violențe. Deși nu există dovezi că toate aceste evenimente fac parte dintr-o acțiune coordonată, ele pun la încercare autoritățile și alimentează sentimentul de insecuritate. Pentru milioane de europeni, întrebarea este cât de pregătite sunt statele să le garanteze siguranța.