Europa sub teroare. Val de amenințări cu bombe

Publicat 11 nov. 2026, 23:38 Actualizat 11 nov. 2026, 23:39 Sursă Realitatea PLUS

Europa este zguduită de un val de incidente de securitate care provoacă panică în rândul populației. Sute de școli evacuate, zeci de avioane vizate de amenințări cu bombă, atacuri armate și proteste violente. Din Italia și Scoția până în Polonia și România, autoritățile sunt mobilizate pentru a preveni noi tragedii. În Spania și Franța, confruntările de stradă amplifică sentimentul de nesiguranță. Incidentele nu au, deocamdată, o legătură demonstrată între ele, însă amploarea alertelor ridică întrebări serioase despre capacitatea autorităților europene de a gestiona crizele simultane.

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