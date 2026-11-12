Mișcare importantă a lui Trump în dosarul Ucraina: Witkoff și Kushner au ajuns la Moscova pentru o întâlnire cu Putin

Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au sosit joi, 12 noiembrie, la Moscova pentru o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, după încheierea negocierilor dintre Ucraina și Rusia de la Abu Dhabi. Informația a fost transmisă de agențiile de presă ruse, printre care Interfax, și confirmată prin imagini obținute de AFP. În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ar putea exista o „fereastră de oportunitate” pentru obținerea unui armistițiu înainte de 2027.
Steve Witkoff și Jared Kushner au aterizat joi, 12 noiembrie, pe aeroportul Vnukovo de la periferia Moscovei, unde au fost întâmpinați de Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus. Potrivit agenției ruse Interfax, cei doi oficiali americani au fost primiți de reprezentantul Kremlinului imediat după coborârea din avion. Informația a fost susținută și de imaginile obținute de agenția France Presse (AFP).
Televiziunea rusă a relatat că automobilul oficialilor americani și convoiul care îi însoțea au părăsit aeroportul în jurul orei 05:00 GMT.
Vizita are loc la doar o zi după încheierea discuțiilor directe dintre delegațiile Rusiei și Ucrainei, desfășurate timp de două zile la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Întâlnirea de la Moscova reprezintă o nouă etapă a eforturilor diplomatice ale administrației americane de a identifica o soluție pentru încheierea războiului din Ucraina.
Zelenski: Ar putea exista o șansă pentru un armistițiu înainte de 2027
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, la sosirea sa la Dublin, că ar putea apărea o oportunitate pentru încheierea unui armistițiu înainte de sfârșitul anului 2026, în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Liderul de la Kiev a subliniat că este important ca emisarii americani să discute cu Vladimir Putin pe baza unor propuneri concrete și să obțină rezultate care să permită continuarea negocierilor.
Președintele ucrainean a recunoscut, totuși, că rămâne sceptic în privința perspectivelor negocierilor, dar a admis că există motive de speranță. În schimb, Zelenski a salutat ceea ce a descris drept o schimbare de ton din partea Statelor Unite în privința implicării Europei în procesul diplomatic.
Mark Rutte, mesaj ferm: SUA, Ucraina și Europa sunt "pe deplin aliniate" în negocieri
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că discuțiile desfășurate în Emiratele Arabe Unite au demonstrat că Statele Unite, Ucraina și Europa sunt „pe deplin aliniate și unite”. Declarația sa vine în contextul dezacordurilor privind rolul pe care statele europene ar trebui să îl aibă în continuarea negocierilor pentru încheierea războiului.
Implicarea Europei în procesul diplomatic rămâne unul dintre subiectele sensibile ale discuțiilor, în condițiile în care Ucraina consideră importantă participarea partenerilor europeni la stabilirea viitoarelor condiții de securitate.
Ce au convenit Rusia și Ucraina la Abu Dhabi
Cele două delegații au purtat timp de două zile discuții directe la Abu Dhabi, primele negocieri de acest fel după o pauză de peste opt luni. Unul dintre rezultatele concrete ale întâlnirilor a fost un acord privind organizarea unui nou schimb de prizonieri, descris drept unul de amploare.
În schimb, părțile nu au reușit să ajungă la un acord asupra mai multor aspecte importante, inclusiv asupra rolului pe care Europa ar trebui să îl joace în viitoarele negocieri. Deși rezultatele concrete au fost limitate, reprezentanții Rusiei și Ucrainei au vorbit despre progrese și au confirmat că discuțiile vor continua.
Kremlinul vrea un nou sistem de securitate în Europa
După încheierea negocierilor de la Abu Dhabi, șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a prezentat la televiziunea rusă ceea ce Moscova consideră obiectivul principal al discuțiilor. Istoricul naționalist, care a condus delegația Kremlinului, a afirmat că negocierile urmăresc crearea unui nou „sistem de securitate” în Europa.
Medinski a făcut referire la conferințele de la Ialta și Potsdam din 1945, desfășurate între Uniunea Sovietică și puterile occidentale pentru stabilirea ordinii europene de după cel de-Al Doilea Război Mondial.
Declarația indică amploarea obiectivelor urmărite de Kremlin în cadrul negocierilor, care depășesc problema unui simplu armistițiu și vizează inclusiv arhitectura de securitate europeană.