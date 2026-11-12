Mișcare importantă a lui Trump în dosarul Ucraina: Witkoff și Kushner au ajuns la Moscova pentru o întâlnire cu Putin

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 nov. 2026, 08:30

Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au sosit joi, 12 noiembrie, la Moscova pentru o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, după încheierea negocierilor dintre Ucraina și Rusia de la Abu Dhabi. Informația a fost transmisă de agențiile de presă ruse, printre care Interfax, și confirmată prin imagini obținute de AFP. În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ar putea exista o „fereastră de oportunitate” pentru obținerea unui armistițiu înainte de 2027.

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