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Luptă pentru putere în Israel. Alegerile au divizat Parlamentul

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat11 nov. 2026, 21:26
Actualizat11 nov. 2026, 21:28
SursăRealitatea PLUS

Politicienii israelienii se luptă pentru putere după alegeri. Deși Benjamin Netanyahu a pierdut majoritatea, oponenții lui din Parlament care au mandat să facă guvern încă nu au reușit să ajungă la un consens. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru, a analizat întreaga situație.

Oponenții lui Netanyahu încă nu au reușit să preia puterea

Israelul traversează o perioadă de incertitudine politică după alegerile care au schimbat raportul de forțe din Parlament. Benjamin Netanyahu a pierdut majoritatea, însă adversarii săi nu au reușit, până în acest moment, să ajungă la un acord pentru formarea unui nou guvern. Deși fostul șef al armatei israeliene, Gadi Eisenkot, beneficiază de sprijinul a 67 de parlamentari, negocierile sunt complicate de diferențele dintre partidele care ar trebui să formeze viitoarea majoritate.

Situația politică a fost analizată de Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, care a explicat de ce tabăra anti-Netanyahu se confruntă cu dificultăți în încercarea de a prelua puterea.

Opoziția are susținere în Parlament, dar nu dispune de o majoritate sigură

Benjamin Netanyahu nu mai beneficiază de majoritatea parlamentară, însă acest lucru nu înseamnă automat că rivalii săi pot prelua guvernarea. Gadi Eisenkot, fost șef al armatei israeliene, a primit mandatul de a forma noul Executiv și a fost recomandat de 67 de parlamentari.

Problema este că 19 dintre aceștia provin din partidele arabe. Dacă aceste formațiuni nu sunt luate în calcul, tabăra care încearcă să înlăture actuala putere dispune de numai 48 de mandate, în condițiile în care are nevoie de cel puțin 61 pentru a obține majoritatea.

Astfel, negocierile pentru formarea unei coaliții sunt blocate de divergențe politice și de condițiile impuse de potențialii parteneri.

Benjamin Netanyahu a pierdut majoritatea, dar rivalii lui încă nu au câștigat puterea.

Fostul șef al armatei israeliene, Gadi Eisenkot, are mandatul de a forma guvernul și 67 de parlamentari care l-au recomandat. Doar că 19 dintre ei vin din partidele arabe.

Fără ei, Tabăra Schimbării are 48 de mandate. Îi trebuie 61. Are două drumuri și ambele sunt minate.

Primul este un guvern minoritar sprijinit din afară de partidele arabe.

Exact asta refuză cel mai important aliat al său, naționalistul Avigdor Liberman. Al doilea drum sunt ultraortodoxii.

Matematic, ar ieși fix 61. Politic, prețul ar fi concesii la serviciul militar, adică tocmai la tema pe care Eisenkot și-a construit-o în campanie.

Aceeași povară pentru toți.

Primul test vine pe 17 noiembrie, când parlamentul votează înlocuirea președintelui legislativului, un apropiat al lui Benjamin Netanyahu. Dacă reușește, opoziția prea controlul agendei.

Dar a controla parlamentul nu înseamnă a guverna. Iar până atunci Netanyahu rămâne premier interimar.

a declarat Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă.
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