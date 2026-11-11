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ExclusivExtern· 2 min citire
Luptă pentru putere în Israel. Alegerile au divizat Parlamentul
Publicat11 nov. 2026, 21:26
Actualizat11 nov. 2026, 21:28
SursăRealitatea PLUS
Politicienii israelienii se luptă pentru putere după alegeri. Deși Benjamin Netanyahu a pierdut majoritatea, oponenții lui din Parlament care au mandat să facă guvern încă nu au reușit să ajungă la un consens. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru, a analizat întreaga situație.
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