Scenariu de la Pentagon: Putin ar putea muri în 2027, iar Rusia ar intra în război cu NATO în 2030
În scenariile de la Pentagon Putin va muri la anul. Foto/Profimedia/Arhivă
Un scenariu elaborat de RAND Corporation, un grup de experți care lucrează pentru guvernul SUA și Pentagon, avansează o ipoteză spectaculoasă: Vladimir Putin ar putea muri în următoarele trei luni. Documentul analizează și posibilele evoluții ale relației dintre Rusia și NATO până în 2030.
Într-un scenariu ipotetic elaborat de RAND Corporation, Vladimir Putin ar muri în ianuarie 2027, la vârsta de 74 de ani, lăsând în urmă un vid de putere la Kremlin. În următoarele luni, serviciile de securitate ruse ar câștiga lupta pentru controlul politic, iar un fost general al FSB ar deveni noul președinte al Rusiei. Ceea ce urmează, potrivit analizei experților americani, este o succesiune de crize politice, economice și militare care ar putea culmina cu un război între Rusia și NATO în 2030.
Important: RAND precizează că este vorba despre un exercițiu de analiză prospectivă, bazat pe un scenariu ipotetic, nu despre o predicție privind moartea lui Putin sau izbucnirea unui război cu NATO.
Ianuarie 2027: Moartea lui Putin și lupta pentru putere la Kremlin
Scenariul RAND începe în ianuarie 2027, când Vladimir Putin, considerat în analiză cel mai longeviv conducător al Rusiei de la Iosif Stalin încoace, moare din cauze naturale, la vârsta de 74 de ani.
Dispariția liderului rus declanșează o luptă pentru putere în interiorul elitei de la Kremlin. În lipsa unui succesor clar, serviciile de securitate reușesc să câștige confruntarea cu celelalte grupări influente.
În martie 2027, autoritățile de la Moscova anunță oficial numirea unui fost general al FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei) în funcția de președinte. Acesta devine succesorul lui Putin și preia conducerea țării într-un moment de incertitudine politică majoră.
Aprilie 2027: Rusia acceptă un armistițiu cu Ucraina, dar negocierile eșuează
În aprilie 2027, noul lider de la Kremlin acceptă încheierea unui armistițiu cu Ucraina, în schimbul ridicării parțiale a sancțiunilor impuse Rusiei de Occident.
Pauza în conflict nu duce însă la o soluție diplomatică. Până în iulie 2027, negocierile de pace intră în impas, deoarece Moscova nu renunță la obiectivele sale teritoriale. Rusia își menține trupele în teritoriile ucrainene ocupate și continuă să le considere parte a propriului teritoriu.
2028: Noul lider rus pierde controlul și crește presiunea asupra NATO
Până în ianuarie 2028, noul președinte rus începe să-și consolideze puterea, înlocuindu-i pe cei mai apropiați colaboratori ai lui Putin din administrația prezidențială cu propriii loialiști.
Schimbările de la vârful Kremlinului nu rezolvă însă problemele țării. Rusia se confruntă cu o criză economică și socială tot mai profundă, amplificată de pierderile suferite în războiul împotriva Ucrainei.
Fără baza de susținere de care beneficia Putin, noul lider devine tot mai dependent de facțiunile radicale, favorabile continuării războiului. Acestea cer o poziție mult mai agresivă față de NATO și susțin adoptarea unor măsuri dure împotriva statelor occidentale.
În același an, potrivit scenariului RAND, Rusia lansează o campanie de război hibrid împotriva statelor europene, folosind instrumente de destabilizare politică, operațiuni de influență și alte acțiuni menite să slăbească unitatea Occidentului.
2029: Rusia profită de o criză majoră din America de Sud
Un alt element important al scenariului apare în 2029, când Statele Unite sunt nevoite să gestioneze o criză majoră în America de Sud, regiune afectată de violențe și conflicte.
Potrivit ipotezei RAND, preocuparea Washingtonului pentru problemele din propria emisferă creează o oportunitate strategică pentru Moscova.
Kremlinul consideră că atenția și resursele americane vor fi concentrate în altă parte și decide să pregătească o operațiune militară împotriva Estoniei, stat membru NATO.
Mai 2030: Rusia provoacă o criză în Estonia
Momentul decisiv al scenariului este plasat în mai 2030. Folosindu-se de legăturile cu populația vorbitoare de limbă rusă din Estonia, Moscova organizează proteste în orașul Narva, situat în apropierea graniței cu Rusia.
Manifestațiile escaladează și se transformă în tulburări, iar autoritățile estoniene intervin pentru restabilirea ordinii. Kremlinul folosește reacția forțelor de securitate drept justificare pentru o intervenție militară.
Sub pretextul protejării populației rusofone, noul președinte rus ordonă trimiterea trupelor la Narva.
Calculul Moscovei este că NATO va evita o confruntare directă, mai ales în contextul crizei prin care trec Statele Unite. Reacția Alianței este însă diferită de cea anticipată de Kremlin.
Articolul 5 este invocat: NATO intervine pentru apărarea Estoniei
În scenariul RAND, NATO răspunde intervenției ruse prin invocarea Articolului 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, care prevede apărarea colectivă a statelor membre.
Alianța trimite trupe pentru apărarea Estoniei, iar situația degenerează rapid într-o confruntare militară directă.
Până în iunie 2030, încep luptele de amploare între forțele ruse și cele ale NATO. Conform scenariului, confruntările continuă până în octombrie, în timp ce Rusia își intensifică operațiunile de sabotaj împotriva Marii Britanii.
Moscova evită însă cu atenție o confruntare directă cu Turcia, pe care încearcă să o mențină în afara conflictului.
Războiul nu rămâne limitat la Estonia. Atacurile cibernetice și operațiunile militare se extind, afectând atât flancul estic, cât și flancul sudic al NATO. Europa se confruntă astfel cu o criză de securitate de amploare, iar presiunea asupra capacităților militare ale Alianței crește.
Octombrie-noiembrie 2030: Rusia ocupă Narva și propune un armistițiu
După mai multe luni de confruntări, scenariul RAND prevede o încetinire a luptelor în toamna anului 2030.
Statele europene întâmpină dificultăți în menținerea efortului militar, în timp ce noul președinte rus se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea propriilor susținători. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul că operațiunea militară împotriva Estoniei nu a dus la o victorie rapidă.
După ocuparea orașului Narva, liderul de la Kremlin declară operațiunea încheiată și propune NATO un armistițiu.
Acesta intră în vigoare până în ianuarie 2031, însă negocierile pentru un acord de pace rămân blocate. Conflictul riscă astfel să se transforme într-un nou război înghețat, cu efecte pe termen lung asupra securității europene.
Concluzia RAND: Viitorul securității europene, pus sub semnul întrebării
Scenariul se încheie cu o Europă destabilizată, un NATO slăbit de confruntarea militară și o Rusie care reușește să ocupe Narva, fără să obțină însă o soluție politică durabilă.
Experții RAND avertizează că un asemenea deznodământ ar putea submina autoritatea Alianței și ar crea un climat de insecuritate pe termen lung.
În analiza lor, riscul major nu este doar izbucnirea unui război între Rusia și NATO, ci și posibilitatea ca acesta să se încheie fără o pace reală, lăsând Europa în fața unei noi perioade de tensiuni și instabilitate.
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