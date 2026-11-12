Scenariu de la Pentagon: Putin ar putea muri în 2027, iar Rusia ar intra în război cu NATO în 2030

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 nov. 2026, 09:33

Un scenariu elaborat de RAND Corporation, un grup de experți care lucrează pentru guvernul SUA și Pentagon, avansează o ipoteză spectaculoasă: Vladimir Putin ar putea muri în următoarele trei luni. Documentul analizează și posibilele evoluții ale relației dintre Rusia și NATO până în 2030.

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