Elon Musk vrea să-l angajeze pe șeful Nvidia, aflat în mijlocul unui scandal de spionaj pentru China: „Ar fi o onoare”

Elon Musk este deschis să-l angajeze pe Jensen Huang, directorul general al Nvidia, în cazul în care acesta ar fi înlăturat de la conducerea gigantului tehnologic. Miliardarul american a transmis pe platforma X că ar fi o onoare să lucreze cu unul dintre cei mai influenți oameni din industria inteligenței artificiale. Mesajul vine într-un moment delicat pentru Huang, care se află în centrul unui scandal amoros cu suspiciuni de spionaj în favoarea Chinei.
Elon Musk, gata să-l angajeze pe șeful Nvidia. Mesajul transmis de miliardar
Totul a pornit de la un mesaj publicat miercuri pe platforma X de blogul financiar ZeroHedge, care i-a cerut lui Elon Musk să-l angajeze pe Jensen Huang. Reacția șefului Tesla și SpaceX nu a întârziat să apară, miliardarul afirmând că ar fi o onoare să îl angajeze. Schimbul de mesaje are loc în contextul în care Jensen Huang riscă să fie demis de la conducerea Nvidia, iar viitorul său în compania pe care a fondat-o este incert.
Ar fi o onoare, a răspuns Elon Musk la mesajul prin care i se cerea să-l angajeze pe șeful Nvidia.
Deocamdată, miliardarul nu a anunțat o ofertă oficială de angajare și nici nu a precizat în cadrul căreia dintre companiile sale ar putea lucra Jensen Huang.
Jensen Huang riscă să piardă conducerea Nvidia după un scandal amoros cu suspiciuni de spionaj
Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Consiliul de Administrație al Nvidia analizează înlăturarea lui Jensen Huang din funcția de director general. Scandalul a izbucnit după ce acesta a recunoscut că a avut o relație extraconjugală cu Alice Huang, o femeie de afaceri asociată companiei Megaspeed, cu sediul în Singapore. Serviciile americane de informații suspectează că femeia ar fi fost recrutată de Ministerul Securității Statului din China pentru a obține informații despre directorul gigantului tehnologic.
Situația s-a complicat după ce presa americană a relatat că Jensen Huang ar fi avut și o a doua relație extraconjugală, de această dată cu o angajată a Nvidia. Noile dezvăluiri au amplificat presiunile asupra directorului general, iar conducerea companiei urmează să decidă care va fi viitorul acestuia. Până în prezent, Nvidia nu a anunțat oficial demiterea lui Jensen Huang.
Politicienii americani cer demisia șefului Nvidia. Acțiunile companiei au scăzut pe bursă
Scandalul a ajuns și în Congresul Statelor Unite, unde mai mulți parlamentari republicani și democrați au cerut plecarea lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia. Senatorul republican Kevin Cramer, membru al Comisiei pentru Bănci din Senat, a declarat miercuri pentru CNBC că directorul general ar trebui să renunțe la funcție. Printre politicienii care au solicitat demisia acestuia se numără și democratul Suhas Subramanyam, dar și republicanul Don Bacon.
Ar trebui să demisioneze, ca o chestiune de conștiință personală, a declarat Kevin Cramer, senator republican.
Incertitudinea privind viitorul lui Jensen Huang la conducerea Nvidia a avut efecte și pe piețele financiare. Acțiunile companiei au înregistrat o scădere de peste 8% în tranzacțiile efectuate după închiderea ședinței bursiere, în urma informațiilor privind posibila demitere a directorului general. În acest context, mesajul lui Elon Musk vine într-un moment în care fondatorul Nvidia riscă să piardă conducerea uneia dintre cele mai importante companii din industria inteligenței artificiale.