Elon Musk vrea să-l angajeze pe șeful Nvidia, aflat în mijlocul unui scandal de spionaj pentru China: „Ar fi o onoare”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 13:51

Elon Musk este deschis să-l angajeze pe Jensen Huang, directorul general al Nvidia, în cazul în care acesta ar fi înlăturat de la conducerea gigantului tehnologic. Miliardarul american a transmis pe platforma X că ar fi o onoare să lucreze cu unul dintre cei mai influenți oameni din industria inteligenței artificiale. Mesajul vine într-un moment delicat pentru Huang, care se află în centrul unui scandal amoros cu suspiciuni de spionaj în favoarea Chinei.

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